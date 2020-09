Tutkijat selvittivät: Tämän takia virus voi iskeä rajusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osalla koronapotilaista havaittiin harvinainen vasta-aine.

Kansainvälinen tutkimuskonsertio on selvittänyt, miksi jopa perusterveet ihmiset voivat sairastua vaikeaan koronaan. Tutkimuksessa on ollut mukana jopa 1700 potilasta, ja Suomesta tutkimuksen tekoon on osallistunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

CHGE-konsertio kuvasi 3,5 prosentilla sairastuneista varhaisvaiheen viruksia vastaan suunnatun interferonivasteen geneettisen, eri geenien toimimattomuuteen johtavan puutoksen, HUS kertoo tiedotteessaan. Lisäksi interferonivasta-aineita havaittiin vaikeasti sairastuneista 10,5 prosentilla jo ennen koronaan sairastumista.

– Todennäköisesti SARS-CoV-2 on niin vaarallinen, koska siltä puolustautuminen on poikkeuksellisen riippuvaista toimivasta interferonivasteesta, tutkimukseen osallistunut osastonylilääkäri Mikko Seppänen Uuden lastensairaalan Harvinaissairauksien yksiköstä sanoo.

Omaa puolustusjärjestelmää nakertavia vasta-aineita havaittiin etenkin miehillä ja iäkkäillä.

Ruotsalaistutkijan mukaan tuloksista voi olla apua tulevaisuuden hoitokeinoja kehiteltäessä.

– Voimme hyödyntää tietoa tapausten löytämiseksi ja tehokkaampaan hoitamiseen. Hyvin vaikeissa tapauksissa voimme ehkä poistaa vasta-aineet hyödyntämällä keinoja, jotka puhdistavat veren interferonivasta-aineista, Karoliinisen instituutin Petter Brodin sanoo SVT:lle.