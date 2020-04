Tutkijat pohtivat: Levittävätkö saastepilvet koronaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronasta pahoin kärsinyt Pohjois-Italia on Euroopan saastuneimpia alueita.

Italialaiset tutkijat aikovat selvittää jos saastepilvet levittävät koronaa, uutisoi The Guardian. Virusta on löydetty saastepilvien hiukkasista, mikä saattaa levittää virusta nopeasti ja laajoille alueille. Varmuutta asiasta ei ole, mutta tutkijoiden mukaan totuuden selvittäminen on tärkeää.

– Olen tutkija, ja siksi huolissani kun en tiedä. Jos tiedämme, voimme löytää ratkaisun. Mutta jos emme tiedä, voimme vain kärsiä seuraukset, sanoo Leonardo Setti Bolognan yliopistosta.

Koronaviruksesta pahoin kärsinyt Pohjois-Italia on yksi Euroopan saastuneimmista alueista. Settin tutkimusryhmän mukaan juuri ilmansaaste saattaa selittää taudin laajan leviämisen alueella.

Koronaviruksen leviämistä tunnetaan vielä huonosti, ja asiantuntijoiden mukaan ryhmän arvio saattaa pitää paikkansa.

– Se on mahdollista, mutta haluaisin vielä kahden tai kolmen tutkijaryhmän päätyvän samoihin tuloksiin, kommentoi Imperial College London-yliopiston professori Frank Kelly.

Ilmansaasteiden ja koronan yhteyttä on ruodittu myös aikaisemmin. Saastunut ilma vahingoittaa keuhkoja, mikä saattaa altistaa henkilön herkemmin koronavirukselle.