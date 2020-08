Koronalta suojaavaa piilolinssiä kehitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keksinnöstä olisi hyötyä etenkin hoitohenkilökunnalle.

Ruotsalaiset tutkijat kehittelevät koronavirukselta suojaavaa piilolinssiä, uutisoi SVT. Linköpingin yliopiston tutkijat ovat ehtineet testata piilolinssiä jo koe-eläimillä, mutta ihmistesteihin menee vielä aikaa.

– Ideana on luoda luonnollinen piilolinssi, joka on tavallista piilolinssiä suurempi. Se kattaisi koko silmän etuosan, ja sillä on fyysinen suojaustoiminto, se ei päästä läpi viruksia tai muita hiukkasia, sanoo yliopistolehtori Mehrdad Rafat.

Lisäksi linssiin on tarkoitus lisätä antiviraalisia lääkeaineita.

– Linssillä on eri toimintoja, se toimii suojaesteenä mutta irrottaa myös hitaasti eri lääkkeitä jotka torjuvat ja hoitavat covid-19-viruksen oireita.

– Kun lääkkeet sekoitetaan kyynelnesteeseen, luo se suojaa myös nenään ja nieluun, Rafat selittää.

Rafatin mukaan linssistä olisi hyötyä etenkin hoitohenkilökunnalle.