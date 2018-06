Tutkijat huolissaan lääketieteellisen tutkimuksen tulevaisuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain 17 prosenttia lääkäreistä pitää tutkimusta tekevän lääkärin työtä houkuttelevana, kertoo tuore kysely.

Kiinnostusta tutkijantyötä kohtaan laskee erityisesti se, että tutkimusrahoituksen saaminen on entistä hankalampaa. Myös ajan löytäminen tutkimustyölle on haastavaa. Kyselyyn vastanneet pitävät suuntausta huolestuttavana, sillä ilman tutkimusta suomalainen terveydenhoito rapautuu.

– Kylmä tosiasia on, että tutkimusta ei ole ilman rahoitusta. Tutkimusta edistävät parhaiten kunnossa olevat rahoituskanavat, kommentoi yksi Suomen Lääketieteen Säätiön keväällä tekemän kyselyn vastaajista.

Kyselyssä selvitettiin näkemyksiä suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen tilasta. Kyselyyn vastasi 246 lääketieteellistä tutkimusta tekevää lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa.

Valtion tutkimusrahoitus on pienentynyt viime vuosina merkittävästi. Tutkimukseen vastanneista tutkimustyötä tekevistä lääkäreistä 83 prosenttia kokee, että rahoituksen saaminen kliiniseen tutkimukseen on vaikeaa. Kliinisellä lääketieteen tutkimuksella tarkoitetaan ihmisillä tehtävää tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää parannuskeinoja sairauksiin.

Vastanneista 82 prosenttia kertoo ajankäytöllisten ongelmien hankaloittavan tutkimuksen tekemistä. Tutkimustyön yhdistäminen lääkärin työhön koetaan hankalaksi. Työnantajilta kaivataan lisää joustoa ja arvostusta tutkimustyön tekemiseen.

Vastanneista 73 prosenttia on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vähenevä tutkimusrahoitus voi laskea lääketieteellisen tutkimuksen tasoa Suomessa.

– Terveydenhoito kehittyy ja potilaiden maailma muuttuu tutkimus kerrallaan. Tutkimuksen heikkenemisen myötä sairaaloistamme katoaa huippuosaaminen. Silloin terveydenhuollon kehitys pysähtyy ja taso laskee, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja, Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

Kyselyyn vastanneiden mielestä Suomessa ei tehdä riittävästi lääketieteellistä tutkimusta. Erityisesti tutkimusta tekevät lääkärit kokevat myös, ettei tutkimusta arvosteta tarpeeksi. Heistä 82 prosenttia kaipaa muutakin kuin taloudellista tukea lääkärin työn ja tutkimustyön yhdistämiseen.

Tutkijalääkärin työ nähdään kuitenkin antoisana ja ammattitaitoa kehittävänä. Peräti 99 prosenttia tutkimusta tekevistä lääkäreistä on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tutkijan työ kehittää osaamista lääkärin työssä. Parhaimmillaan se nähdään innostavana mahdollisuutena muuttaa maailmaa.

Lääketiedettä tukevat säätiöt ovat huomanneet tutkijoiden ahdingon. Remes perää tekoja, jotta tutkimuksen arvostus saadaan nousemaan.

– Jaamme huolen tutkimuksen tilasta paitsi tutkijoiden myös monen muun säätiön ja toimijan kanssa. Meidän kaikkien yhteistyötä tarvitaan, jotta muutoksia saadaan aikaan, hän sanoo.