Tutkijat: Ennen pitkää on koronamuunnos, johon ei rokote tehoa

Brittitutkijoiden mukaan nyt olisi ensiarvoisen tärkeää estää viruksen leviäminen uusien mutaatioiden synnyn estämiseksi.

Britannian hallituksen tieteellistä neuvoa antava ryhmä SAGE on julkaissut brittiläisten tutkijoiden analyysin, jonka mukaan on melkein varmaa, että ennen pitkään SARS-Cov-2-viiruksesta kehittyy variantti, johon nykyinen rokote ei kykene antamaan immuniteettia. Asiasta uutisoi CNN.

Tiedemiehet kirjoittavat, että koska viruksen täydellinen katoaminen tulevaisuudessa on epätodennäköistä, on hyvin todennäköistä, että uusia variantteja syntyy jatkossakin. He kirjoittavat, että on ”lähes varmaa”, että ”antigeenivaihtelua kertyy asteittain, mikä lopulta johtaa nykyiseen rokotteen epäonnistumiseen taudin ehkäisyssä”.

Neuvonantajat suosittelevat analyysissään, että viranomaiset tekevät nyt kaikkensa rajoittaakseen viruksen leviämistä, uusien mutaatioiden synnyn estämiseksi. Heidän mukaansa on myös suositeltavaa, että tutkimuksissa keskitytään jatkossa uusiin rokotteisiin, jotka eivät ainoastaan ​​estä sairaalahoitoa ja sairauksia, vaan myös ”aiheuttavat korkean ja kestävän limakalvon immuniteetin”.