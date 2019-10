Tutkijat ehdottavat tuulivoiman tuotannon hajauttamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuulivoima on tällä hetkellä pitkälti läntiseen Suomeen keskittynyttä.

Suomen tuulivoimatuotannon tasaisuutta voisi tuoreen selvityksen mukaan kasvattaa rakentamalla tuulivoimaa nykyistä hajautetummin eri puolille maata.

Ilmatieteen laitoksen analyysin mukaan tuulivoimaa kannattaisi tuotantovarmuuden näkökulmasta sijoittaa jatkossa etenkin Pohjois-Lappiin ja Suomenlahdelle tukemaan nykyistä kapasiteettia.

– Suomen tuulivoima on tällä hetkellä pitkälti läntiseen Suomeen keskittynyttä, joten tuotantovarmuutta voitaisiin lisätä rakentamalla nykyistä tasaisemmin eri puolille Suomea. Vaikka alueena Suomi on rajallinen, on silti epätodennäköistä, että koko maassa olisi heikkotuulista samanaikaisesti, kertoo Ilmatieteenlaitoksen tutkija Irene Suomi tiedotteessa.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkosen mukaan hajautetumpi tuulivoimarakentaminen kasvattaisi sähköntuotannon toimitusvarmuutta myös sähköverkon näkökulmasta.

– Lisäksi esimerkiksi Suomenlahdelle sijoitetun tuulivoiman etuna olisi myös sen sijainti lähellä kulutusta. Teknologian kehittymisen myötä kasvaneet tornikorkeudet ovat tehneet tuulisähkön tuottamisen mahdolliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi myös sisämaassa kaukana rannikosta Mikkonen toteaa.