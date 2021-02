Tutkijan varoitus: Venäjän aikeita ei kannata aliarvioida

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syyriasta saatua taistelukokemusta on tutkijan mukaan tarkoitus hyödyntää pian myös muualla.

Venäjän asevoimien johto pitää Syyriassa toteutettavaa sotilasoperaatiota eräänlaisena tulevaisuuden sodankäynnin laboratoriokokeena, kertoo amerikkalaistutkija Mason Clark Institute for the Study of War -tutkimuslaitoksen tuoreessa raportissa.

– Venäjän asevoimien yleisesikunta sanoo Syyrian korostavan Venäjän tarvetta uuden sotilaallisen suorituskyvyn luomiseen, jotta joukkoja voidaan joustavasti lähettää toteuttamaan ”rajoitettuja toimia” maan rajojen ulkopuolella, Clark sanoo.

Syyriassa hankitut opit ovat hänen mukaansa keskeisessä roolissa, kun kenraali Valeri Gerasimovin johtama esikunta kehittää valmiuksia seuraaviin sotilasoperaatioihin ulkomailla. Tarkoituksena on, että Venäjä voi myös niissä tukeutua liittolaissuhteisiin ja siten projisoida sotilaallista voimaansa maksimaalisesti.

– Olennaisin Venäjän asevoimien Syyriasta saama opetus on tarve ”johtamisen ylivoiman” saavuttamiseen tulevissa konflikteissa. Venäläiset määrittelevät johtamisen ylivoiman parempien päätösten tekemiseksi vastustajaa nopeammin ja vastustajan pakottamiseksi toimimaan Venäjän päätösten asettamassa kehikossa. He pitävät johtamisen ylivoiman saavuttamista komentajan keskeisenä painopisteenä yhä nopeammiksi ja monimutkaisemmiksi muuttuvissa konflikteissa, hän toteaa.

Iskuista siviilikohteisiin vaietaan

Clark varoittaa länttä aliarvioimasta Venäjän aikeita toistaa Syyrian mallin mukaisia operaatioita myös muualla.

– Kreml pitää Syyria-operaatiota erittäin menestyksekkäänä ja toistettavissa olevana uutena lisänä poliittiseen työkalupakkiinsa. Syyrian oppeja sovelletaan Libyassa ja Vuoristo-Karabahissa jo nyt, hän sanoo.

– Venäjän asevoimien uusi taistelukokemusta hankkineiden upseerien ydinjoukko saattaa mullistaa Venäjän sotilaallisen ajattelun ja tehokkuuden. Kaikilla Venäjän sotilaspiirien komentajilla ja miltei kaikki upseereilla vähintään rykmentti- ja prikaatitasolla on nyt kokemusta Syyriasta, hän toteaa.

Maassa on hänen mukaansa kierrätetty jopa kokonaisia venäläisiä esikuntia niiden kokemuspohjan yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Aihe, jota Venäjän asevoimien johto on ymmärrettävistä syistä välttänyt julkisesti käsittelemästä, on Clarkin mukaan Syyriassa harjoitettu laajamittainen siviilikohteiden tuhoaminen ilmaiskuin ja tykistötulella sekä aseettoman siviiliväestön näännyttäminen piiritysten yhteydessä.

– Venäläisupseerit eivät voi avoimesti ilmaista, että he toistuvasti tulittivat ja pommittivat siviili-infrastruktuuria, kunnes asuinalueiden oli pakko antautua, vaan ylikorostavat neuvottelujen merkitystä, hän painottaa.

Vaiteliasta linjaa selittää osaltaan se, että useissa tapauksissa kyse oli räikeistä sotarikoksista.