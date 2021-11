Tutkijan varoitus Ukrainan sodasta: Voisiko näin käydä Suomellekin?

Ulkopoliittisen instituutin Charly Salonius-Pasternakin mukaan liittolaisuuksia ei aina synny.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak löytää Ukrainan sodasta varoittavan esimerkin Suomellekin. Hän viittaa viime aikaisiin taisteluihin Itä-Ukrainassa. Keväästä 2014 jatkunut konflikti ei näytä laantumisen merkkejä.

– Joskus käykin niin, että sota ei laajene alueelliseksi, että tilapäisiä liittolaisuuksia ei synny, sodat ovat pitkiä, eivätkä kaikki myykään tarvittavia aseita (kuten Suomi koska pelkää Venäjää niin paljon), Salonius-Pasternak sanoo Twitterissä.

– Voisiko näin käydä Suomellekin, vaikka #turpo [turvallisuuspolitiikka] johtajamme ei niin sano?, hän kysyy.

Tutkija on jakanut alla näkyvän päivityksen, jossa käydään läpi sunnuntain taisteluita Ukrainassa. Yhden ukrainalaisen sotilaan kerrotaan kuolleen ja kahden loukkaantuneen. Venäjän joukkojen sanotaan tulittaneen ukrainalaisten linjoja kranaatinheittimillä ja muilla aseilla sekä käyttäneen lennokkeja.

Ukrainan tilanne on kiristynyt viime aikoina ja Venäjän ja Ukrainan välinen retoriikka on yltynyt kovaksi. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on esimerkiksi syyttänyt Ukrainan yrittävän vetää Venäjää mukaan sotaan Itä-Ukrainassa. Venäjältä on myös kuultu jyrkkiä varoituksia Ukrainan mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksista ja ”Naton infrastruktuurin” ulottamisesta Ukrainan alueelle.

Venäjän on myös kerrottu kokoavan joukkoja Ukrainan rajan lähelle. Ukraina on kuitenkin kiistänyt väitteet jyrkästi. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan tällaisesta ei ole mitään havaintoa. Asiasta on kuitenkin liikkeellä ristiriitaista tietoa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Bill Burns varoitti Kremliä joukkojen lähettämisestä kohti Ukrainaa viime viikon Moskovan vierailullaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn neuvonantaja taas kertoi amerikkalaiselle CNN:lle, että ”joukkojen kerääminen yhdistettynä energiakiristykseen” viittaavat entistä aggressiivisempaan venäläistoimintaan.

Ukrainan sota on kytenyt ja leimahdellut maan itäosissa jo keväästä 2014 alkaen, eikä loppua näy. Tähän mennessä sota on vaatinut noin 14 000 ukrainalaisen ja venäläisen hengen ja 1,6 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Kansainväliset pyrkimykset tulitaukoihin ja rauhan solmimiseen ovat toistaiseksi jääneet pitkälti hampaattomiksi.

LUE MYÖS:

Venäjä valitti lennokki-iskusta – Ukrainalta jäätävä vastaus

Joskus käykin niin, että sota ei laajene alueelliseksi, että tilapäisiä liittolaisuuksia ei synny, sodat ovat pitkiä, eivätkä kaikki myykkään tarvittavia aseita (kuten Suomi koska pelkää Venäjää niin paljon). Voisiko näin käydä Suomellekkin, vaikka #turpo johtajamme ei niin sano? https://t.co/fEB3tcXNR1 — C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) November 8, 2021