Tutkijan mukaan Suomi on asettunut tukemaan Venäjää Ukrainassa

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak tivaa perusteluja Suomen linjalle Ukrainan avustamisen suhteen.

– Tässä vaiheessa voi sanoa tämän – ilman ironiaa: Suomi on asettautunut tukemaan Venäjä, kun se jatkaa hyökkäystä Ukrainaan, Salonius-Pasternak lataa Twitterissä.

– Miettikääpä sitä: Suomi käytännössä tukee autoritaarista valtiota kun se hyökkää demokratiaa vastaan. On siinä ’aktiivista turpo-vakautta’, hän jatkaa.

Charly Salonius-Pasternak herätteli aiheesta keskustelua keskiviikkona Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa. Siinä tutkija kertoi, ettei Suomi ole valmis myymään puolustustarvikkeita ”toiselle demokratialle, Ukrainalle”, vaikka Suomi tarvitsisi vastaavasti puolustustarviketukea, etenkin joutuessaan pitkittyvään konfliktiin.

– Syytä tähän ei löydy Suomen virallisista vastauksista Ukrainan pyyntöihin, mutta se on tietenkin pelko Venäjän reaktiosta, Salonius-Pasternak kirjoitti.

Venäjä on suhtautunut lähtökohtaisesti hyvin kielteisesti ulkomaisen puolustusmateriaalin toimittamiseen tai myymiseen Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö lausui aiheesta viimeksi torstaina. Kommentti koski amerikkalaisten aseiden toimittamista Ukrainalle. Kuvassa oli Javelin-panssarintorjuntaohjus.

– Ukrainan asevoimien kyllästäminen sotilastavaralla syventää Kaakkois-Ukrainan konfliktia ja ruokkii Kiovan ”sotapuolueen” revansismia, ulkoministeriön virallisella Twitter-tilillä todettiin.

Yhdysvallat toimitti Javelin-ohjuksia Ukrainalle ensi kertaa vuonna 2018 pitkän väännön jälkeen. Yhdysvaltain silloinen Ukrainan erityislähettiläs Kurt Volker totesi vuonna 2017 keskustelun ohjuksista käydessä kuumana, että Venäjällä oli tuolloin itäisessä Ukrainassa enemmän panssarivaunuja kun kaikilla Länsi-Euroopan mailla on yhteensä käytössä.

Charly Salonius-Pasternak kertoi Lännen Medialle tietävänsä useista tapauksista, joissa yritykseltä on evätty vientilupa Ukrainaan ja vielä ilman perusteltua syytä.

– Suomesta on nyt annettu lupia tiettyihin asioihin, jotka ovat olleet tarpeeksi harmittomia, eivätkä näy julkisuudessa niin hyvin kuin esimerkiksi kuljetusajoneuvot. Ainakin sen perusteella mitä olen itse nähnyt, ei kieltäytymiseen ole ollut perusteltua syytä, tutkija totesi.

Ulkoministeriön asevalvontayksikön päällikkö Leena Pylvänäinen kiisti LM:lle, että Ukrainan kohdalla olisi jokin kategorinen kieltolinjaus. Hänen mukaansa Ukrainan suhteen toimitaan samoin kuin muidenkin maiden kanssa.

Charly Salonius-Pasternak ei vastausta niele. Hän kertoo Twitterissä saaneensa viimeisen parin päivän aikana yhteydenottoja ihmisiltä, joilla on kerrottavaa aiheesta, mutta jotka eivät eri syistä voi tai halua tuoda niitä julkisuuteen.

– UM:llä (ulkoministeriö) on kontrolli tässä, jos he vain vihjaavat että ei mene läpi, niin harva uskaltaa haastaa. Eli, joko yksittäiset virkahenkilöt itse päättävät asioista joilla suuri potentiaalinen ulkopoliittinen vaikutus, tai tekevät sitä pol käskystä. Olisi tärkeätä tietää mikä näistä, Salonius-Pasternak sanoo.

– Ajatus että jos Suomi antaa kieltävän lausunnon, niin silloin kukaan muukaan ei voi myydä (eli että Suomalaiset yritykset eivät menetä kauppoja muille = työpaikkoja) on aika ’huuhaata’ – myyjiä löytyy EU:akin, hän jatkaa.

Ukrainan sota on yhä käynnissä ja väkivaltaisuudet maan itäosissa kytevät ja leimahtelevat, vaikkei aihe enää nousekaan otsikoihin yhtä usein kuin vielä pari vuotta sitten. Venäjällä on Ukrainassa tiettävästi edelleen suuret määrät joukkoja, aseita ja erilaista sotakalustoa. Ukrainassa on myös havaittu kehittyneitä venäläisiä aseita kuten elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

💬 #Zakharova on #American #arms shipments to #Ukraine: Saturating the #Ukrainian Armed Forces with #military products deepens the conflict in southeastern Ukraine, fuelling the revanchist sentiments of #Kiev’s 'war party.' #Donbass pic.twitter.com/uvwrXrPXvu

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 25, 2020