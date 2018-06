Tutkijan mukaan autolla ajaminen kielletään kohta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulevaisuudentutkija Roope Mokan mukaan ihminen on liikenteen heikoin lenkki.

Autoille käy tulevien vuosikymmenien aikana kuten hevosille aikanaan, Roope Mokka kirjoittaa Ylen Ikkuna-kolumnissaan.

– Autojen määrä, niiden viemä tila ja niiden päästöt eivät enää mahdu maailmaan. Samaan aikaan jälleen marginaalissa kehitellään uusia keksintöjä. Puhutaan sähköautoista, itseään ajavista autoista, liikkumisesta palveluna, puhutaan auton jakamispalveluista ja puhutaanpa edelleen jopa lentävistä autoista, tulevaisuudentutkija ja toinen ajatushautomo Demos Helsingin perustajista Mokka listaa.

Hänen mukaansa autot muuttuvat kovaa vauhtia sähkökäyttöisiksi. Jos akkuihin riittää mineraaleja, on autokanta pääosin sähköinen seuraavan kahden-kolmen kymmenen vuoden kuluessa, Mokka povaa.

Autoihin on myös tulossa runsaasti uutta teknologiaa kuten antureita ja robotiikkaa.

– Ne voivat toimia ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. Jo nyt autot ajavat rajattuja reittejä ja parkkeeraavat paremmin kuin ihmiset, Roope Mokka toteaa.

– Kohta ihmisten ei anneta ajaa autoja liikojen riskien takia. Ihminen on aina heikoin lenkki, hän jatkaa.

Kaikki tämä tarkoittaa Roope Mokan mukaan sitä, että tulevaisuudessa liikutaan käytännöllisemmällä kulkupelillä, joka osaa esimerkiksi muuttua joustavasti yksityisautosta osaksi joukkoliikennevälinettä.

Mokan mukaan suurin osa tielläliikkujista kärsii ajamisesta. Erityisen onnettomia ollaan työmatkoilla. Autoilu tulee myös kalliiksi niin käyttäjille kuin yhteiskunnallekin. Pelkästään auto-onnettomuudet maksavat kolme prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta.

– Siksi on aivan selvä, että liikenneväline, joka tarpeen mukaan kuskaa sinua, on tehokkaampi eli halvempi vaihtoehto. Kenties se on jopa ilmainen kuten suuri osa nykyajan verkkopalveluista.