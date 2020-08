Tutkijan mukaan al-Holin pakoihin voi kytkeytyä rikollisia tahoja

Jihadismitutkija Juha Saarinen muistuttaa, ettei pako leiriltä onnistu yksin.

Suomeen palasi lauantaina jälleen yksi Syyrian al-Holin ISIS-leirillä ollut suomalainen nainen lapsineen. Perhe oli paennut leiriltä, matkannut Syyriasta Turkkiin ja hakeutunut Suomen suurlähetystöön Ankarassa. Siellä perheelle järjestettiin matkustusasiakirjat ja paluu Suomeen. Aiempien ”omatoimisten” palaajien tapaan, ulkoministeriöstä ei ole kerrottu tarkemmin, miten perhe onnistui pääsemään pois leiriltä ja Turkkiin.

– Yksin pako konfliktialueelta ei onnistu, eikä etenkään lasten kanssa. Pakoyritykset vaativat resursseja ja siinä auttavia paikallisia tahoja. Tämänkin takia on tärkeää pyrkiä selvittämään näiden palaajien pako leiriltä Turkin rajalle, jihadismitutkija Juha Saarinen sanoo Twitterissä.

Hänen mukaansa pakomatkaan voi kytkeytyä rikollisia tai terroristisia tahoja ja pakojen yksityiskohtien selvittäminen olisi tärkeää.

– Paot lienevät tuottoisaa bisnestä myös organisoituneelle rikollisuudelle. Keskeiset kysymykset kuuluvat, mistä rahat pakoyrityksiin? Ja onko pakojen rahoittaminen rikollista toimintaa?, Saarinen pohtii.

Julkisuudessa liikkuvien tietojen mukaan salakuljetus pois leiriltä voi maksaa 12 000-15 000 Yhdysvaltain dollaria henkilöltä. Myös ISIS-jihadistijärjestön on väitetty järjestäneen lapsia pois al-Holista.

Kurdiviranomaiset ovat kertoneet, että leiriltä on salakuljetettu kevään ja kesän aikana pois suomalaisten lisäksi hollantilaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia ja sveitsiläisiä naisia ja heidän lapsiaan.

Kolme al-Holin leirin suomalaisnaista ja yhdeksän lasta palasivat toukokuun lopussa Suomeen. He lensivät maahan Turkista. Ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kertoneet naisten ja lasten paenneen leiriltä eri aikoina ja eri ryhminä. Suomen viranomaisten on kerrottu olleen ainakin osaa vastassa Turkin rajalla. Palaajille järjestettiin matkustusasiakirjat Suomen Ankaran-suurlähetystössä. Heidänkään kohdallaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten he pakenivat tai missä he oleilivat ennen päätymistään Turkkiin.

