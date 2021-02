Tutkijan mielestä EU-elvytyspaketti on liian pieni ja myöhässä

Antti Ronkainen sanoo, että EU voi jäädä kilpailijoistaan jälkeen hidastelun takia.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen katsoo, että Suomessa varoitellaan liikaa EU:n elpymisrahastoon liittyvistä ongelmista. Hän katsoo, että narratiivi (tapa kertoa) on yliampuva.

– Paketista huolimatta EU on jäämässä Yhdysvalloista ja jopa Japanista jälkeen. Paketti parhaimmillaan estää EU-maiden välisten epätasapainojen kasvua ja senkin suhteen se lienee liian pieni ja myöhässä, Ronkainen kirjoittaa Twitterissä.

Hän epäilee, että EU:n jarruttelu voi pitkällä aikavälillä kostautua.

– On outoa, että EU:ssa ylpeillään sillä, että 750 miljardin paketti on kertaluontoinen ja yhteiset toimet oli tässä, kun Yhdysvallat töräytti viime vuonna 3 500 miljardia ja (presidentti Joe) Bidenillä on 1 900 miljardia piipussa lisää. Ehkä tähän herätään parin vuoden päästä, kun EU jäänyt tarpeeksi jälkeen, Ronkainen arvioi.

EU sopi 750 miljardin euron paketista viime kesänä, ja sen tarkoitus on korjata koronaviruksen aiheuttamia vahinkoja. Noin puolet siitä on suoria tukia ja toinen puoli lainoja. Pakettia ei ole vielä vahvistettu jäsenmaissa. Parhaillaan jäsenmaat laativat kuitenkin jo suunnitelmia siitä, mihin ne käyttävät EU:lta saamansa elvytysrahat. Suunnitelmien tulee olla valmiina huhtikuussa.

Elpymisrahasto on poikkeuksellinen, koska tarkkaan ottaen EU:n omat säännöt kieltävät sen, että jäsenmaat ottavat vastuun toisten jäsenmaiden veloista ja vastuista. Moni onkin pelännyt, että EU siirtyy kohti tulonsiirtounionia.

– Elpymisrahasto on tulonsiirto, mutta yksittäinen rahasto ei ole pysyvä. Mutta kun kerran on tehty periaatepäätös, että tulonsiirtoja tehdään, tietenkin niin on helpompi tehdä tulevissa kriiseissä, Ronkainen sanoi perjantaina Ylellä.

Suomessa suuri kiinnostus on kohdistunut Italiaan, joka on saamassa yli neljänneksen elpymisrahaston varoista eli noin 200 miljardia euroa. Ronkainen sanoo, että tästä summasta suoria tukia on kolmasosa, ja loput Italia saa lainaksi. Hän muistuttaa, että Italia on myös kärsinyt koronasta pahasti.

– Summa on suuri, mutta se ei kata turismin menetyksiä. Italia tarvitsisi paljon enemmän rahaa kattaakseen menetykset.

Ronkaisen mukaan Italialla, samoin kuin Saksalla ja Ranskalla, tulee olemaan vaikeuksia löytää elvytysrahoille sopivia kohteita. Komissio on asettanut ehdot kohteille ja se myös valvoo rahojen käyttöä.

– Rahoja ei voi antaa yrityksille, jotka ovat menettäneet tuloja, vaan ne pitää kytkeä rakenteellisiin uudistuksiin tai investointeihin, jotka komissio hyväksyy.

Minusta narratiivi Suomen tulevaisuuden vaarasta on yliampuva, paketista huolimatta EU on jäämässä Yhdysvalloista ja jopa Japanista jälkeen. Paketti parhaimmillaan estää EU-maiden välisten epätasapainojen kasvua ja senkin suhteen se lienee liian pieni ja myöhässä. — Antti Ronkainen (@anttironkainen) February 12, 2021