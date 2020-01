Tutkijan hätähuuto ikääntymisestä: Koko talo on jo tulessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Demografinen käänne johtaa lopulta kriisiytymiseen, Timo Aro varoittaa.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija Timo Aro tuo twitterissä esille huolensa Suomen demografisen tilanteen johdosta.

– Sitä vaan, että tuleeko muille sellainen fiilis tämän asian kanssa, että porukalla valitaan edelleen tapetteja eteiseen, vaikka koko muu talo on jo tulessa, Aro kirjoitti perjantaina.

Viestiinsä Aro on liittänyt demografista käännettä valaisevan kuvan, jonka perusteella lasten ja työikäisten määrä vähenee ikääntyneen väestön samalla kasvaessa, johtaen ikäsidonnaisten menojen kasvuun ja lopulta kriisiytymiseen.

Aron viesti on herättänyt keskustelua viestintäpalvelussa.

– Tämän takia on nyt pikku hiljaa vaan tehtävä isoja muutoksia ja päätöksiä jotka tervehdyttävät tilanteen ja on selvää että tulevina vuosikymmeninä ihmisten on myös kannettava suurempi oma vastuu asioista kuin nyt. Muuten yhtälö ei vaan tule toimimaan, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kirjoittaa.

Aron mukaan ongelmaan ei kuitenkaan ole olemassa pikaisia ratkaisuja.

– Kyllä, juuri näin! Ja parhaimmillaankin, jos ja kun saadaan tehtyä tarvittavat päätökset, tervehdyttävät vaikutukset näkyvät vasta viipeellä 2030-luvulla, Aro vastaa Fjäderille.

Sitä vaan, että tuleeko muille sellainen fiilis tämän asian kanssa, että porukalla valitaan edelleen tapetteja eteiseen, vaikka koko muu talo on jo tulessa?#sote #alueet #kunnat #demografia pic.twitter.com/ts5r4SNgM5 — Timo Aro (@timoaro) January 10, 2020