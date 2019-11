Varoitus työllistämisestä – kunnat siirtävät menonsa valtiolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan työllistämispalveluiden siirtäminen kuntiin voi luoda kannustinongelmia.

Hallituksen keinot työllisyysasteen nostamiseksi kuulostavat oikeansuuntaisilta, mutta haaste on iso, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

– Pitäisi saada valtava määrä työllisiä lisää, Kauhanen sanoi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn torstaina järjestämässä EVA virkku -tilaisuudessa.

Suomessa on tällä hetkellä 226 000 työtöntä työnhakijaa. Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Muissa Pohjoismaissa työllisyysaste on korkeampi kuin Suomessa. Siksi hallitus haluaa etsiä keinoja työllisyysasteen nostamiseksi sieltä.

Kunnille on tulossa mahdollisuus ottaa suurempi vastuu työllisyyden hoidosta kuntakokeiluissa, ja palkkatuen käyttöä halutaan tehostaa. Luvassa on myös lisää rahaa työvoimapalveluihin.

– Tutkimukset näyttävät, että yksityisen sektorin palkkatuki auttaa ihmisiä työllistymään tukijakson jälkeenkin, mutta sen vaikutus ei ole kovin suuri, Kauhanen sanoi.

– Samoin työllistämispalveluiden siirtämisessä enemmän kuntiin on omat hyvät puolensa, mutta tässäkin tutkimusnäyttö on hieman ristiriitaista.

Kauhasen mukaan siihen liittyy myös suuria kannustinongelmia valtion ja kuntien välillä.

– Saksalaisten tutkimusten mukaan kannustinongelmat olivat niin suuria, että se oli itse asiassa aika haitallista.

– Kunnat siirsivät omia menojaan valtion kassaan ja tarjosivat palveluita, jotka eivät olleet yhtä tehokkaita kuin aiemmin.

Saksan esimerkissä valtio maksoi työvoimapalvelut, ja kunnat päättivät minkälaisia palveluja he tarjoavat. Kunnat siirtyivät tarjoamaan entistä enemmän julkisen sektorin tukityöllistämistä, jolla tuotettiin paikallisia julkisia palveluja. Kunnat pystyivät näin siirtämään osan omista budjeteistaan valtion maksettavaksi. Tämän lisäksi tuki on tehoton, koska työ ei jatkunut tukikauden jälkeen.

Työministeri Timo Harakka (sd.) huomautti, että maiden järjestelmät eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Kauhasen vahvisti, että järjestelmät eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta kannustinjärjestelmäongelma täytyy ottaa vakavasti.

– Pitää pohtia, mistä se syntyy ja miten me voimme siihen mahdollisesti puuttua.

– Tutkimusten perusteella yksilöllisemmät palvelut näyttävät olevan toimivia. Erityisesti kasvokkain tapahtuvat tapaamiset työvoimatoimistoissa.