Tutkija Ylelle: Koronarokotteiden tehosta tuloksia lähiviikkoina

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan mukaan tarkempia tutkimustuloksia odotetaan kuumeisesti.

Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee lähiaikoina kahden koronarokotteen mahdollisten myyntilupien etenemistä. Tarjolla ovat lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä rokote sekä lääkeyhtiö Pfizerin ja BioNTechin kehittämä rokote.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoo Ylelle kyseisten rokotteiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Hänen mukaansa AstraZenecan ja Pfizerin rokotteiden ero on, että Pfizerin rokote perustuu RNA-teknologiaan.

Rämet ei ota kantaa, kumpi rokoteteknologioista voisi toimia paremmin koronavirusta vastaan.

− Mutta hyvä puoli on se, että tarjolla on kaksi erilaista vaihtoehtoa. Jos toinen ei toimisi, niin toinen voi hyvinkin toimia, hän sanoo.

Kumpikin rokote näyttää hänen mukaansa lupaavalta.

– Molemmilla rokotteilla on jo tutkimuksissa rokotettu kymmeniä tuhansia ihmisiä, eli käytännössä tiedetään, että molemmista tulee hyvin immuunivasteita. Lähiviikkoina saadaan tarkempia tuloksia siitä, kuinka hyvin ne oikeasti suojaavat taudilta. Niitä odotamme kuumeisesti.

Mitä rokotteiden turvallisuudesta tiedetään?

– Tuloksia on jo saatu kakkosvaiheen ihmiskokeista, joissa on tavallisesti satoja tutkittavia. Sellaisia haittoja ei ilmennyt, joista pitäisi olla erityisen huolissaan. Kumpikin rokote on päässyt etenemään kolmosvaiheen tutkimuksiin. Myyntilupa heltiää vasta, jos näissä laajoissa tutkimuksissa ei ilmene vakavia haittoja, ja teho on riittävän hyvä.

Rämetin mukaan on hyvin epätodennäköistä, että koronarokotteisiin tulisi sama haittavaikutus kuin sikainfluenssan Pandemirix-rokotteeseen.

− Niissä on eri rokoteteknologiat ja antigeenit, eikä kummassakaan käytetä tehosteainetta, mikä oli Pandemrix-rokotteessa, hän sanoo.