Tutkija Ylelle: Ääniä pelataan vihalla ja kaunalla

Vihaa ja kaunaa uhkuva riitely ja kampanjointi somessa on ilmiö, jota ei ole aiemmin meillä nähty.

Kuntavaalikampanjoinnin sävy on aiempaa useammin vihamielistä, arvioi nykykulttuurin tutkimuksen dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta Ylen uutisille.

Hän on huolissaan ilmiöstä ja uskoo, että voimakkaiden tunnereaktioiden herättäminen on tarkoituksellista. Verkkoon erilaisille sosiaalisen median alustoille keskittyvä vaalipuhe on tutkijan mukaan epäkohteliasta ja vihamielistä.

Saresman mukaan vastaavaa ei ole aiemmin Suomessa koettu.

– Ihmiset ovat käyttäytyneet sivistyneemmin vaaliteltoilla. Sosiaalisen median vaalikeskustelussa on paljon vihapuhetta ja riman alituksia, hän sanoo.

Verkossa kärkevät kommentit ovat usein tarkoituksellista, koska ne herättävät tunteita ja saavat näin eniten huomiota.

– Viha ja kauna ovat sellaisia tunteita, joista on hyötyä, jos halutaan kerätä vaikka protestiääniä. Näillä tunteilla pelataan nyt valitettavan paljon, Saresma toteaa.

– Netissä on tyypillistä, että vastakkaiset puolet ja polarisoituneet ryhmät keskustelevat keskenään ja haastavat toisiaan.

Tutkija on huolissaan kuntavaaliehdokkaiden käytöksestä ja toivoo, että siitä ei tule uutta normaalia.