Tutkija Venäjän suurharjoituksesta: Psykologisen sodankäynnin operaatio

Mark Galeottin mukaan Vostok 2018 -sotaharjoituksen tarkoituksena on näyttää voimaa.

Venäjän suursotahrjoitus Vostok 2018 on voimannäyttö, mutta Venäjällä ei ole tällä hetkellä valmiutta oikeaan sotilaalliseen konfliktiin, arvioi Institute of International Affairs Praguen tutkija Mark Galeotti The Atlantic -lehdessä. Galeotti on New Yorkin yliopiston entinen professori ja seurannut Venäjän kehitystä pitkään.

Galeottin mukaan Vostok 2018 on viikon mittainen yhteenotto kahden osapuolen välillä maalla, ilmassa ja merellä. Siinä harjoitellaan muun muassa ”terrorisminvastaisia operaatioita” sekä ammutaan alas risteilyohjuksia. Venäjän lisäksi sotaharjoitukseen osallistuvat Mongolia ja Kiina. Harjoitus päättyy sotanäytökseen, jossa on esillä laaja joukko aseita sekä valokuvausmahdollisuus. Galeottin mukaan tämä itsessään on koko harjoituksen tavoite.

– Kyseessä on massiivinen psykologisen sodankäynnin operaatio ja geopoliittinen avaus, Galeotti kirjoittaa.

Galeottin mukaan Vostok 2018 -harjoituksen kaltaisesta voimannäytöstä on kuitenkin pitkä matka sodankäyntiin. Hänen mukaansa Venäjä ei toivo todellista suurta konfliktia, sillä maalla ei olisi varaa taisteluun.

– Harjoitus on osa Venäjän ”raskaan raudan diplomatiaa”. Venäjä käyttää asevoimiaan pelotellakseen ja harhauttaakseen länttä. Olemme nähneet samanlaista epädiplomaattista diplomatiaa Euroopassa, kun Moskova vastasi Suomessa ja Ruotsissa käytävään keskusteluun Nato-jäsenyydestä.

– Viime vuonna Moskova kertoi Zapad-harjoitukseen osallistuvien sotilaiden määrän alakanttiin, jotta länsimaat eivät voineet lähettää harjoitukseen Etyj-sääntöjen mukaisia tarkkailijoita. Tällä kerralla venäläiset vääristelevät numeroita iloisesti ylöspäin.

Galeottin mukaan 300 000 sotilaan määrä voi olla valheellinen ja todellinen luku lähempänä 150 000.

Galeottin tekstistä kertoo Uusi Suomi.