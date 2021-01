Tutkija: Venäjä on ajautunut eräänlaiseen sisällissotaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiojohtajan murhayritys paljasti Andrei Kolesnikovin mielestä Kremlin todellisen linjan.

Epäonnistuneen myrkytysyrityksen kohteeksi elokuussa joutunut Venäjän merkittävin elossa oleva oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi jatkaa edelleen toipumistaan Saksassa.

Vaikka Navalnyi on nyt kaukana kotimaastaan, hänen pelkkä olemassaolonsa näyttää piinaavan yhä Kremliä. Presidentti Vladimir Putin ei suostu edes lausumaan hänen nimeään julkisesti, ja maan virkakoneisto on valjastettu kehittelemään uusia keinoja hänen vaientamisekseen.

Tällä viikolla Venäjän viranomaiset ovat nostaneet uusia rikossyytteitä Navalnyita vastaan. Häntä syytetään nyt muun muassa laajamittaisesta lahjoitusvarojen kavaltamisesta ja niiden käyttämisestä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Jos syytteet johtaisivat tuomioon, Navalnyita saattaisi odottaa jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Viranomaiset ovat myös esittäneet Navalnyille uhkavaatimuksen, jonka mukaan hänen on palattava välittömästi kotimaahan ja ilmoittauduttava Moskovassa. Jos hän palaa myöhemmin, hänet uhataan passittaa suoraan vankilaan.

Kremlin ohjauksessa toimivien viranomaisten tavoitteena on ilmeisesti Venäjän oppositiojohtajan poliittinen kuohitseminen joko eristämällä tai estämällä tosiasiallisesti hänen pääsynsä kotimaahan.

Jos Navalnyi ei katsoisi voivansa palata Venäjälle, se olisi Moskovan Carnegie-keskuksen vanhemman tutkijan Andrei Kolesnikovin mukaan merkittävä poliittinen takaisku sekä Navalnyille itselleen että tämän tukijoille.

– Johtaja ulkomailla ei ole sama asia kuin johtaja maan rajojen sisällä. [Venäjän bolsevikkivallankumousta johtanut Vladimir Iljitš] Lenin oli ulkomailla, mutta hän onnistui palaamaan Venäjälle – Saksan kautta, Kolesnikov sanoo sanomalehti Financial Timesille.

Navalnyita vastaan tehdyn murhayrityksen epäonnistuminen ja paljastuminen merkitsee hänen mielestään joka tapauksessa tietynlaista käännekohtaa Venäjän räjähdysherkässä poliittisessa tilanteessa.

– Jos Kreml yritti ennen käsitellä oppositiota hienovaraisemmin, sellainen on nyt täysin taakse jäänyttä elämää. Viranomaiset ovat puolustuskannalla ja varautuvat protesteihin, Kolesnikov arvioi.

– Leikin aika on ohi. Nyt on tosi kyseessä. Tämä on sisällissota hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan välillä.