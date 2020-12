Mutaation pelätään saapuvan jouluksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n mukaan Britanniasta tulevien lentojen keskeyttäminen heti on välttämätöntä kahdeksi viikoksi.

THL tiedotti sunnuntai-iltana, että ”tietoa uuden Covid-19-muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän, mutta virusmuunnos voi olla aiempaa tehokkaampi leviämään. Ei ole näyttöä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta”.

– Suomessa ei ole havaittu uuden virusmuunnoksen aiheuttamia Covid-19-tapauksia. THL katsoo, että Iso-Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen välittömästi kahdeksi viikoksi on tällä hetkellä kuitenkin välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista.

– Päätöksen lentojen mahdollisesta keskeyttämisestä tekee liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilannetta arvioidaan jatkuvasti, kun uutta tutkimustietoa virusmuunnoksen aiheuttamasta epidemiauhasta saadaan, Suomen THL totesi tiedotteessa.

Britanniassa havaittu koronavirusmutaatio on vaarassa levitä jouluksi, kertoo Aftonbladet. Arvion taustalla ovat 100 000 Lontoossa asuvaa ruotsalaista, jotka saattavat tuoda viruksen mukanaan palatessaan kotimaahansa juhlapyhinä.

– Yleisesti ottaen, jos virus tarttuu erittäin helposti, se hyvin todennäköisesti alkaa levitä, sanoo virologian professori Ali Mirazimi.

Hänen mukaansa on mahdollista, että virusmutaatio on jo Ruotsissa. Tämän todentamiseksi tulisi kuitenkin tarkastella viruksen genomia, mikä ei ole näkyvissä tehtävissä koronavirustesteissä. Tällaiset kokeet on tehtävä erikseen.

Uusi koronavirusmutaatio voi olla jopa 70 prosenttia aiempaa tarttuvampi. Isoja osia Britanniaa on jo suljettu nopean leviämisen vuoksi. Useat Euroopan maat ovat lopettaneet lennot maahan.

Mirazimi muistuttaa kuitenkin, ettei yksikään mutaatioista ole toistaiseksi aiheuttanut vakavampaa taudinkuvaa. Lisääntynyt kuolleisuus johtuu hänen mukaansa ennemminkin laajemmasta leviämisestä.

– Evoluution kannalta virus ei halua tappaa meitä, sillä jos se tekee, se ei leviä yhtä paljon. Joten virus ei halua aiheuttaa vakavampaa sairastumista. Samaan aikaan se leviää enemmän, ja yhä useampi sairastuu vakavasti.

Mirazimin mukaan mikään ei myöskään osoita toistaiseksi, etteivätkö rokotteet purisi uuteenkin viruksen mutaatioon. Hänen mukaansa todennäköisyys siihen että virus muuttuisi niin paljon että rokote sitä tunnistaisi on ylipäätään pieni.

– Tämä tietty muunnos leviää nopeammin ja saattaa ottaa vallan. Mutta mikään ei osoita, että se pystyisi väistämään rokotteen tuottamaa immuunivastetta.

Hän kuitenkin varoittaa, ettei koronaepidemia tule päättymään rokotteeseen, sillä osa tulevista mutaatioista tulee kohdistumaan rokotteeseen.

– Joskus ihmiset ajattelevat että kun rokote tulee, epidemia on ohi, mutta tilanne on kriittinen vielä pitkän aikaa sen jälkeenkin. Joten kärsimys ei pääty rokotteeseen.

UK:ssa havaitusta uudesta Covid-19-muunnoksesta on niukasti tietoa. Torjuntatoimet toteutettava jtp varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Lausunnossa @TraficomFinland:lle @THLorg karsoo, että UK:sta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen heti on välttämätöntä. — THL (@THLorg) December 20, 2020

Lontoosta su-iltana tuleva kone on valittu massatestauksen kohteeksi. Testistä voi kuitenkin kieltäytyä — Lasse Lehtonen (@lasleh) December 20, 2020