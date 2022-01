Tutkija varoittaa vaikenemasta Kremlin valheista

Venäjän vaatimat neuvottelut ovat brittitutkijan mielestä silkkaa silmänlumetta.

Venäjä on brittitutkija Samantha de Bendernin mukaan käyvinään Yhdysvaltojen ja Naton kanssa tärkeitä neuvotteluja Euroopan turvallisuudesta, vaikka todellisuudessa kyseessä on pikemminkin Kremlin jättiläismäinen disinformaatio-operaatio.

Venäjän julkistamien sopimusluonnosten ytimessä on väite Ukrainan liittymisestä Natoon lähitulevaisuudessa, mutta de Bendern sanoo Vladimir Putinin tietävän hyvin, että selvittämättömät aluekiistat ovat jäsenyyden este.

– Valloittamalla Krimin ja tukemalla Donbassin separatisteja Venäjä on luonut olosuhteet, jotka tekevät Ukrainan liittymisen Natoon miltei mahdottomaksi, hän toteaa Chatham Housen julkaisemassa artikkelissa.

Putinin vaatimukset Naton laajentumisen pysäyttämisestä edustavatkin hänen mukaansa klassista disinformaatiotaktiikkaa, jonka tarkoituksena on oikeuttaa venäläisjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle.

Räikeää vääristelyä

Venäjän väitteiden ristiriitaisuutta ilmentää de Bendernin mielestä hyvin esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrovin Genevessä esittämä vakuutus, jonka mukaan Venäjä ei ole vaatimassa etupiirejä.

– Vain kuusi kuukautta aiemmin Putin oli kuitenkin julkaissut ukrainalaisten ja venäläisten väitettyä historiallista ykseyttä käsittelevän pahamaineisen artikkelinsa, jossa hän väittää molempien olevan ”yhtä ja samaa henkistä ja poliittista kokonaisuutta”, de Bendern sanoo.

– Ristiriitaa kärjistää Lavrovin väite, jonka mukaan Venäjä ei uhkaa Ukrainaa, vaikka se on sijoittanut Ukrainan rajoille yli 100 000 sotilasta ja merkittävästi sotakalustoa. Hän myös viittasi Etyjin periaatteisiin, joiden mukaan mikään valtio ei saa vahvistaa turvallisuuttaan toisen kustannuksella, vaikka juuri niin Venäjä toimii uhatessaan hyökätä Ukrainaan – sumutusta räikeimmillään, hän toteaa.

De Bendern muistuttaa Lavrovin pyrkineen lisäksi nöyryyttämään Yhdysvaltain ulkoministeriä Antony Blinkeniä väittäessään tämän kilpailevan siitä, ”kuka on vahvempi ja kenellä on isompi”. Lavrovin käyttäytyminen muistuttaa hänen mukaansa tavasta, jolla EU:n korkeaa edustajaa Josep Borrellia häpäistiin julkisesti viimevuotisella Moskovan-vierailullaan.

Valheet on paljastettava

Venäjän toiminta pakottaa de Bendernin mukaan kysymään, kuinka mielekästä on neuvotella, jos toinen osapuoli näyttää käyttävän kansainvälisiä diplomaattisia foorumeja lähinnä vastapuolen loukkaamiseen, nöyryyttämiseen ja kiristämiseen.

Hän pitää epätodennäköisenä, että länsi voisi tuoda neuvottelupöytään omia vaatimuksiaan ilman, että Venäjä tyrmäisi ne suoralta kädeltä. Vaihtoehtoinen lähestymistapa saattaakin hänen mukaansa olla tuloksellisempi.

– Kun Putin on luonut tämän kriisin sillä valheellisella verukkeella, että Ukraina on liittymässä Natoon, hän on samalla kääntänyt maailman huomion itseensä ja Venäjään. Tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden paljastaa Venäjän johdon valheet ja muistuttaa maailmaa siitä, että Venäjä on hyökkääjä – ei vain Ukrainassa, vaan loukkaamalla myös useiden muiden Natoon kuulumattomien naapurimaidensa alueellista koskemattomuutta, de Bendern sanoo.

– Jos Kremlin valheita ei haasteta, se vain vahvistaisi Venäjän ajamaa vaihtoehtoista todellisuutta, mikä johtaisi lopulta euroatlanttisen turvallisuuden merkittävään heikentymiseen, hän toteaa.