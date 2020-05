Tutkija USA:n mielenosoituksista: Luvassa myrskyinen kesä

Ainakin neljä ihmistä on kuollut viime päivien levottomuuksissa.

Yhdysvalloissa neljä ihmistä on kuollut viime päivien mielenosoituksissa ja levottomuuksissa, kertoo The New York Times. Useissa maan suurkaupungeissa on osoitettu mieltä afroamerikkalaisiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastaan. Paikoin mielenosoitukset ovat johtaneet viranomaisten ja mielenosoittajien välisiin yhteenottoihin, ja monissa osavaltioissa kansalliskaarti on asetettu valmiuteen.

Tilanne on kirvoittanut runsaasti keskustelua Yhdysvalloissa, ja presidentti Donald Trump on arvostellut väkivaltaisuuksia. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola povaakin lähikuukausista ”myrskyisiä”.

– Levottomuudet Yhdysvalloissa eivät mitään uutta. Helposti leviävää. Presidentinvaalit yhdessä pandemian ja talouskriisin kanssa luovat hyvin jännitteisen ilmapiirin. Kesästä tulossa myrskyinen, Aaltola kirjoitti sunnuntaina twitterissä.

– Mitä itse pohdin on spontaanien prosessien suhde strategisesti synnytettyihin.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään marraskuussa. Vaaleissa istuva presidentti Trump kohtaa todennäköisesti demokraatti Joe Bidenin.

Yhdysvaltojen mielenosoitusten taustalla on afroamerikkalaisen George Floydin kuolemaan johtanut pidätys Minneapoliksessa aikaisemmin tällä viikolla.

