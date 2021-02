Tutkija tyrmistyi: Tämä on huonoa hallintoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väitöskirjatutkijan mukaan hallitus pyrkii hautaamaan poliittiset ristiriidat lain tulkinnan taakse.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen luonnehtii Suomen Kuvalehdessä julkaistussa kolumnissaan Sanna Marinin (sd.) hallituksen koronatoimia ”politiikan oikeudellistamiseksi”, jossa poliittisia ristiriitoja haudataan lain tulkinnan taakse.

– Tämä on osaltaan ymmärrettävää, sillä hallituksen sisällä vaikuttaisi olevan erilaisia näkemyksiä tilanteen vakavuudesta ja rajoitustoimien tarpeellisuudesta. Lisäksi asetelmaa mutkistaa ministeriöiden omat painotukset ja elinkeinoelämästä tuleva paine. Vaikka baareja ollaan viimein rajoittamassa, esimerkiksi rakennustyömaat pysyvät edelleen auki korkeista koronalukemista huolimatta.

Hallitus päätti Suomen siirtymisestä kolmen viikon ”sulkutilaan”, joka alkaa maanantaina 8. maaliskuuta. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevien alueiden ravintolat sekä baarit suljetaan ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen.

– Se, että ravintoloita aletaan sulkea vasta nyt, kertoo alan erityisasemasta. Hallitus ei ilmeisesti lisännyt pykäliä baarien sulkemisesta tartuntatautilain uudistukseen lainkaan alan kovan lobbauksen vuoksi. Hallitus on toistuvasti vedonnut, että sillä ei ole työkaluja ravintoloiden sulkemiseksi ilman siirtymistä poikkeusoloihin. Kun kuitenkin huomioidaan, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ollut valmis poikkeusolojen julistamiseen viime vuoden lopulta, ravintoloiden sulkeminen on ollut hallituksesta itsestään kiinni.

Pääministeri Sanna Marin ilmoitti perjantaina, että hallitus tulee toteamaan maanantaina poikkeusolot. Ronkainen huomauttaa, että hallitus olisi voinut ehdottaa ravintoloiden sulkemista eduskunnalle perustuslain nojalla ilman poikkeusolojen toteamistakin.

– Jos valtioneuvosto julistaa poikkeusolot ”pelkästään” ravintoloiden sulkemiseksi, kyseessä on performanssi, jolla pyritään vahvistamaan omaa tarinaa, jonka mukaan aikaisemmin ei oltaisi voitu tehdä enempää, Ronkainen kirjoittaa.

– Vaikka on ymmärrettävää, että hallitus haluaa antaa itsestään mahdollisimman toimintakykyisen kuvan ja lähettää kansalaisille vahvan viestin tilanteen vakavuudesta, politiikan oikeudellistaminen on huonoa hallintoa.