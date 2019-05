Tutkija TE:lle: Oikeistopopulistit voidaan jättää yhteistyön ulkopuolelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomas Iso-Markun mukaan Matteo Salvini voi saada europarlamenttiin suurehkon allianssin, vaikka haaveet yhdestä ryhmästä kariutuisivat.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku ei usko, että oikeistopopulistit saavat muodostettua yhden suuren ryhmän Euroopan parlamenttiin.

Euroopan kansallismieliset oikeistopopulistit aikovat koota voimiaan yhteen suureen europarlamenttiryhmään Matteo Salvinin johtaman Italian Lega-puolueen johdolla. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari edusti puoluetta oikeistopopulistien suurkokouksessa Milanossa viime viikonloppuna. Populisteille povataan eurovaaleissa useita lisäpaikkoja.

Kaavailtua ryhmää on arvosteltu kovin sanoin Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin myötäilystä varsinkin sen jälkeen, kun Itävallan varaliittokansleri ja oikeistopopulistisen FPÖ:n puheenjohtaja Heinz-Christian Strache jätti molemmat tehtävänsä lahjuskohun vuoksi.

Iso-Markku korostaa, että ryhmän syntyminen on varsin epätodennäköistä.

– Itse asiassa on varsin epätodennäköistä, että kaikki euroskeptiset puolueet mahtuisivat yhteen ja samaan ryhmään. Pidän todennäköisimpänä sitä, että tulevassakin parlamentissa nähdään vähintään kaksi euroskeptistä ryhmää, joista toinen on Salvinin allianssi ja toinen Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä (ECR), Iso-Markku arvioi Talouselämälle.

Selkeä vaalistrategia

Iso-Markun mukaan kaavailut euroskeptikoiden uudesta europarlamenttiryhmästä on selkeä vaalistrategia.

Monia EU:n avainpaikkoja ja puheaikaa jaetaan ryhmien koon mukaan, joten ryhmän koolla on merkitystä. Suuri ryhmä toisi oikeistopopulisteille lisää näkyvyyttä ja valiokuntapaikkoja, joilla voisi vaikuttaa lainsäädäntötyöhön.

Iso-Markun mukaan Salvini saattaa saada kokoon melko suuren ryhmittymän, vaikka oikeistopopulistien haaveet yhdestä ryhmästä kariutuisivat. Ryhmä voisi olla europarlamentin kolmanneksi tai neljänneksi suurin. Siten se olisi merkittävä toimija.

Se saattaisi kuitenkin törmätä muiden ryhmien vastustukseen parlamentin avainpaikkoja jaettaessa. Valiokuntien puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet on pääsääntöisesti jaettu ryhmien koon mukaan.

Viime vaalien jälkeen euroskeptinen EFDD jäi kuitenkin ilman valiokunnan puheenjohtajuutta, vaikka kokonsa mukaan sen olisi pitänyt sellainen saada.

– Pidän ihan mahdollisena, että Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisimmat ryhmät ainakin osin sulkevat kyllä Salvinin allianssia yhteistyön ulkopuolelle, Iso-Markku toteaa.

Eriävät Venäjä-kannat

Oikeistopopulistien uutta ryhmää on rakennettu Italian Lega-puolueen johdolla. Mukaan olisivat mitä todennäköisimmin menossa Itävallan FPÖ, Viron EKRE, Ranskan Kansallinen liittouma, Saksan AfD, Tanskan Kansanpuolue ja Slovakian Me olemme perhe -puolue eli Sme Rodina ja perussuomalaiset. Myös Puolan Laki ja Oikeus -puoluetta on houkuteltu mukaan.

EPP-ryhmästä hyllytetty Unkarin Fidesz saattaa sekin päätyä tekemään yhteistyötä ryhmän kanssa, mikäli puolue erotetaan lopullisesti EPP:stä. Mediatietojen mukaan Fidesz ei kuitenkaan halua samaan ryhmään Kansallisen liittouman kanssa.

Verkkouutiset tutustui ryhmään lähdössä olevien puolueiden kannanottoihin Venäjästä ja EU:n pakotteista. Linjausten perusteella joukkoon mahtuu sekä Venäjään hyvin kriittisesti että myönteisesti suhtautuvia puolueita.

Yhteistyökaavailut avoimen Kreml-myönteisten puolueiden kanssa ovat herättäneet keskustelua perussuomalaisten suhtautumisesta Venäjään.

Ruotsalainen toveripuolue Ruotsidemokraatit on kritisoinut voimakkaasti perussuomalaisten aikeita lähteä uuteen ryhmään. Ruotsidemokraatit ei halua Salvinin ryhmään Venäjä-yhteyksien takia.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on kehottanut perussuomalaisia pysymään ECR-ryhmässä ruotsidemokraattien kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on tyrmännyt vihjailut puolueensa Venäjä-myönteisyydestä.