Tutkija TE:lle: Nuorten vihreys voi olla harha

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan nuoret eivät ole välttämättä ekologisempia kuin vanhempi polvi.

Monien nuorten arvot ovat vihreitä, mutta kokonaisuutena nuoret eivät välttämättä ole ekologisempia kuin vanhempi polvi. Näin toteaa Jyväskylän yliopiston professori Terhi-Anna Wilska Talouselämälle.

Tutkija varoittaa harhasta.

– Keskiarvojen katsominen hämää, koska nuoret jakaantuvat. On ne, jotka ovat etunenässä ja antavat nuorille ympäristötietoisen imagon. Useimmissa tutkimuksissa kuitenkin vanhemmat ikäluokat ovat enemmän huolissaan ympäristöstä kuin nuoret, kun katsotaan koko ikäluokkaa, Wilska sanoo.

Hänen mukaansa nykynuorten joukossa on myös ”vastuuttomia”.

– Nykynuorten sukupolvi on ensimmäinen, joka tuntee ihan oikeaa ilmastoahdistusta. Mutta se miten paljon he kokevat, että sille voi tehdä jotain, vaihtelee. Osa on aktiivisia, ideologisia ja tietoisia. Osaa ei voisi vähempää kiinnostaa.

Matkailu aiheuttaa Wilskan mukaan ristiriidan nuorille.

– Tiedetään, miten paha lentäminen on ilmastonmuutokselle, mutta toisaalta lennot ovat entistä halvempia. Nuoret ovat skitsofreenisessa tilanteessa, koska monet elämykset ovat halpoja, mutta paheksuttavia.