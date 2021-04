Tutkija: Suomen turvallisuustilanne voi heikentyä nopeasti

Jännitteiden kiristyminen Ukrainassa heijastuu myös Suomen turvallisuuteen, ja tämän Suomen valtionjohto tiedostaa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Venäjä on viime viikkojen aikana keskittänyt joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajan tuntumaan. Retoriikka Ukrainaa kohtaan on koventunut, eikä Venäjä professori Mark Galeottin mukaan edes pyri peittelemään uhkaavia toimiaan. Galeotti on kehottanut länttä lähettämään Venäjälle vahvan viestin tilanteen eskaloituessa.

Suomi ei ole tilanteessa täysi ulkopuolinen, arvioi Vanhanen.

– Se, mitä Ukrainan sodan kiristymisestä ei ole vielä juurikaan huomioitu, on jännitteiden lisääntymisen vaikutus Suomen turvallisuuteen. On selvää, että ne heijastuvat myös Pohjois-Eurooppaan. Varsinkin jos sota eskaloituu, Vanhanen kirjoittaa Twitterissä.

Tämä tiedostetaan myös Suomessa, Vanhanen uskoo. Valtionjohto on kommentoinut Ukrainan tilanteen kiristymistä varsin vähäsanaisesti.

– TP (Sauli) Niinistö keskusteli hiljattain (Angela) Merkelin kanssa ja puolustusministeri (Antti) Kaikkonen Yhdysvaltain kollegansa kanssa. Oletettavaa on, että puhelin käy jossain vaiheessa myös Moskovan suuntaan. Tällaisissa tilanteissa toimivat kontaktit voivat osoittaa arvonsa, Vanhanen arvioi.

– Pointti: Ukrainan sodan alku heikensi Suomen turvallisuustilannetta kertaheitolla ja se voi heikentää sitä nopeasti edelleen. Suomella intressi yrittää vaikuttaa tilanteeseen, jotta jännitteet sen lähialueilla eivät lisääntyisi, hän kirjoittaa.

Ukrainan tilanteen kehittymistä seuraa huolestuneena myös Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. Ex-ministeri on aikaisemmin arvioinut Venäjän pyrkivän toimillaan uuteen, heille edullisempaan tulitaukosopimukseen. Venäjä jatkaa yhä joukkojensa määrätietoista siirtämistä, Bildt arvioi Twitterissä sunnuntaina.

Continuing the last few days 🇷🇺 continues to move military forces towards the border regions of 🇺🇦 as well as to Crimea. And 🇷🇺 failed to show up to @OSCE meeting to discuss the issue. There is no doubt that they are moving all these forces with a purpose. pic.twitter.com/LyMxvB96gH

— Carl Bildt (@carlbildt) April 11, 2021