Tutkija: Suomeen ei pidä tuoda yhtäkään radikaalin islamin ihailijaa

Viime päivinä on ollut puhetta Suomen kansalaisista, jotka ovat lähteneet ISIS:n riveihin.

Heitä tiedetään lähteneen noin 70, joista yli 40 on tällä hetkellä kurdien pitämällä vankileirillä. Mutta voidaanko heidät ottaa noin vain takaisin Eurooppaan? Minusta ei, kirjoittaa tutkija Alan Salehzadeh Iltalehden blogissaan.

Hän toteaa huomioitavaa olevan, että EU:n ja Suomen systeemit ovat todella löysät jo valmiiksi.

– EU:ssa asuu satoja vaarallisia ääri-islamististen johtajia, joiden tiedetään sotineet vuosikausia eri terroristijärjestöjen riveissä, tappaneen ihmisiä ja jotka ylistävät al-Qaidan ja ISIS:n ajamaa ideologiaa. Pelkästään Suomessa on vaarallisia, radikalisoituneita islamisteja sekä vankiloissa että vapaalla jalalla arvioiden mukaan yli 300. Minusta tänne ei pidä tuoda enää yhtäkään ihmistä, joka ihailee radikaalia islamia.

– Nyt kun ISIS on Syyriassa lähes kukistettu, monet sinne lähteneet naiset ja miehet ovat sanoneet, että jos olisivat tienneet millaista Isisin riveissä on, he eivät olisi koskaan liittyneet. Tätä ei pidä uskoa. Kukaan ei voi väittää, että ISIS:n väkivaltaisuus olisi tullut yllätyksenä lähtijöille. ISIS:n propagandamateriaalia on saatavilla lähes jokaisella maailman kielellä. Kirjoituksia, videoita ja muuta materiaalia yllin kyllin siitä, miten ISIS-lapsia kasvatetaan murhaamaan viattomia ihmisiä, miten miehet taistelevat raa’asti ja miten naiset alistetaan seksiorjiksi, Salehzadeh kirjoittaa.

Hän toteaa, että aina kaduttaa, kun jää kiinni.

– Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. ISIS:n riveihin lähteneet naiset ovat yhtä syyllisiä kuin miehet. Heitä ei pidä automaattisesti nähdä uhreina. Lisäksi he ovat altistaneet lapsensakin ISISille. ISIS:n tukijat eivät ole uhreja. He ovat tienneet järjestön tappavan viattomia ihmisiä Syyriassa ja Irakissa, ja nähneet paljon vaivaa voidakseen liittyä mukaan tähän toimintaan. Suomen olisi parasta keskittyä suojautumaan ISIS:n muodostamalta turvallisuusuhalta, sen sijaan että resurssit ohjataan palaajille tähdättyyn tukitoimintaan, Salehzadeh kirjoittaa.

Salehzadeh toivoo, että Suomi keskittyy tukemaan ISIS:n uhreja, kuten jesidejä ja muita maltillisia muslimeita, joiden elämän ISIS on tuhonnut sen sijaan, että toisi nämä ääri-islamistit takaisin Suomen.

– On mahdotonta säilyttää rauha yhteiskunnassa, jos täällä asuu sekä ISIS:n uhrit että heitä terrorisoineet pahantekijät samoilla kaduilla. Kuten meillä Lähi-idässä sanotaan: Käärmettä ei kannata kasvattaa taskussa. Se lopulta puree, Salehzadeh varoittaa.