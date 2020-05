Tutkija STM:n maskiselvityksestä: Hyöty hyvin rajallinen

Tutkija toivoo, että hallitus suosittelisi maskien käyttöä tietyissä tapauksissa.

Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja New York Genome Centerissä ryhmänjohtajana toimiva Tuuli Lappalainen arvioi Twitter-tilillään julkaisemassaan viestiketjussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvitystä maskien käytöstä. STM linjasi aiemmin selvityksessään, ettei maskien käyttöön arjessa ole perusteita, koska niiden vaikutus viruksen leviämisen estämisessä on vähäinen tai olematon. Verkkouutiset uutisoi aiemmin raportin tuloksista.

Lappalaisen mukaan raportin suurin ongelma on aiheen kapea käsittely, joka on väistämättä johtanut tiettyyn lopputulokseen.

–No niin, maskiraportti luettu. TL;DR: Paljon hyvääkin aineistoa. Käsittely on kuitenkin rajattu niin kapeaksi, että muu lopputulos olisi tuskin ollut edes mahdollinen. Aineisto ei oikeuta jyrkkiä johtopäätöksiä, ja rapsan hyöty on suositusten teossa on hyvin rajallinen.

–Maskeille asetetaan tässä paljon kovempi vaatimus osoitetusta tehosta kuin monille muille toimenpiteille, kuten hihaan aivastaminen ym. Korkeampi vaatimus voi olla ihan perusteltuakin (onhan ne maskit vähän hankalia), mutta tätä problematiikkaa raportti ei edes mainitse.

Lappalainen ihmettelee raportissa sitä, että pisaratartunta esitetään tartunnan päämekanismina, mutta samalla aihetta ei ole käsitelty raportissa tarpeeksi.

–Olisin toivonut pisara- ja aerosoliasioiden tarkempaa käsittelyä. Niiden muodostuminen, suodattuminen, leviäminen, ja rooli tartunnoissa tutkimusten mukaan käsitellään hyvin ohuesti, vaikka tämä on aivan keskeinen asia. Suomestakin olisi huipputason tutkimusta aiheesta.

Hänen mukaansa maskikysymys ei ratkea yksittäisten ihmisten päätöksillä, sillä maskeilla ihmiset suojelevat toinen toistaan. Lappalaisen mukaan maskien käyttöön olisikin raportista huolimatta perusteita.

–Mutta nyt tämä [selvitys] on tehty. Toivon, että hallitus suosittelee suojainten käyttöä ruuhkaisissa sisätiloissa, erityisesti epidemia-alueilla (nyt Hki). Oireettomien ongelmaan on pakko päästä käsiksi. Muut toimijat voivat ottaa Finnairista esimerkkiä, tekee hallitus mitä tahansa.

Lappalaisen mukaan ilman maskejakin mahdollisesti pärjätään. Hänen mukaansa ne kuitenkin lisäisivät ihmisten aktiivisuutta.

–Luulisin myös maskien auttavan ihmisiä aktiivisuuteen. Itse menisin (ainakin Hgin ulkopuolella) leffaan jos teatteri jakaa kaikille maskit. Mutta maskit on tietty ison kokonaisuuden yksi osa. Ilmankin ehkä pärjätään, mutta muiden toimien pitää sitten toimia sitäkin paremmin.

Koko Twitter-ketjun voit lukea alta.

