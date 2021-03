Tutkija sivaltaa: Hallituksen lupaus on usein omakuvan rakentamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Johanna Vuorelman mukaan ideologia voittaa.

Tampereen yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma kommentoi uutisia siitä, ettei hallitus noudata asiantuntijaryhmän suositusta rokotejärjestyksestä.

– Jälleen osoitus siitä, miten hallituksen lupaus tietopohjaisesta päätöksenteosta on usein enemmän omakuvan rakentamista kuin episteeminen ihanne, Johanna Vuorelma twiittaa.

– Kun ideologia törmää asiantuntijatietoon, ideologia voittaa. Se on perusteltua, mutta ei pidä väittää muuta.

Hänen mukaansa asiassa ovat vastakkain asiantuntijakanta ja poliittinen kanta, johon liittyy alueellisen tasa-arvon ihanne. Poliittiset ulottuvuudet lopulta usein törmäävät hallitusohjelman lupaukseen ”tietopohjaisesta politiikasta”.

– Olen tulkinnut hallitusohjelmaan kirjattua lupausta niin, että hallituksen politiikka perustuu aina parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tässä tapauksessa sitä edustaa Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, joka suositteli pikaista alueellista kohdentamista. Näin ei toimittu, Vuorelma summaa.

Hänen mukaansa koronapolitiikka on täynnä syviä arvopäätöksiä.

– Poliittiset valinnat päätösten takana ovat jääneet vähälle huomiolle. Nyt on vallalla outo koronakriisi on politisoitunut -tulkinta, vaikka se on ollut poliittisia valintoja alusta saakka. Jos päätökset ovat näyttäneet epäpoliittisilta, se ei tarkoita, että ne ovat olleet sitä.

