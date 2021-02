Tutkija Sauli Niinistön kommentista: Poikkeuksellinen ja tärkeä

Tutkijoiden mielestä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovilta kuultiin maanantaina Pietarissa Kremlin tuttua linjaa. Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) katsottiin välttäneen sudenkuopat ja onnistuneen hyvin. Tästä tuli kiitosta myös tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, joka luonnehti tapaamista ”hyväksi suoritukseksi” Haavistolta.

Verkkouutiset kokosi alle joitakin tutkijoiden huomioita ministerien kohtaamisesta.

– Lavrov tylytti EU:ta pitkään, mutta ei lähtenyt eskaloimaan. Tutut syytökset. Suomeen suhtauduttiin kohteliaasti — kiilastrategiaa ja Suomi-suhteiden totuttua linjaa. Haavisto asiallinen, jämäkkä ja selvästi hyvin valmistautunut. Reagoi hyvin ja puolusti EU:ta, Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija Matti Pesu summaa ministeritapaamisen annin Twitterissä.

UPI:n tutkija Henri Vanhanen kiittelee hänkin Twitterissä Haaviston onnistumista.

– Sekä Suomen että EU:n kannat tuotiin painokkaasti esille, muun muassa epämääräiset väitökset Ukrainasta torjuttiin ja sudenkuopat vältettiin. Samalla keskustelu pysyi kuitenkin asiallisena, hän sanoo.

– Haavisto myös toi esille, miten Suomi käy keskustelua asiasta EU:n sisällä ja nosti esille kontaktit Saksan, Ranskan ja EU:n korkean edustajan kanssa. Näiltä oli selvästi tullut selkänojaa vierailun taustalle. Kiitosta tulee varmasti eurooppalaisilta kollegoilta, Vanhanen jatkaa.

Tutkija toivoo, että neuvottelujen seurauksena onnistuttiin viemään tärkeitä viestejä läpi puolin ja toisin, vaikka yleistila suhteissa tuskin heti muuttuukaan. Hän muistuttaa, että uudet EU-pakotteet ovat EU:ssa tapetilla.

Vanhanen kiinnittää erityistä huomiota Sauli Niinistön kehuihin.

– Poikkeuksellinen ja samalla tärkeä huomionosoitus siitä, miten ulkopoliittisessa johdossa tuetaan toinen toista. Tämän arvo korostuu varsinkin kovissa paikoissa, hän arvioi.

Turun yliopiston dosentti ja Viron ulkopoliittisen instituutti EFPI:n johtaja Kristi Raik huomauttaa Twitterissä Sergei Lavrovin jatkaneen tapaamisessa ”EU:n ryöpyttämistä”.

Lavrov kohautti viime viikon perjantaina toteamalla, että Venäjä on valmis panemaan välit poikki EU:n kanssa, mikäli Venäjään kohdistetaan kipeitä pakotteita. Tiedotustilaisuudessa Lavrov ilmoitti välirikon olevan EU:n vika, ja kytki asian Ukrainan sotaan.

Raik huomauttaa Lavrovin todenneen nyt, että ”EU eristää itseään Venäjästä eikä Venäjä EU:sta”.

– Kuten odottaa saattaa [hän] esittää kahdenväliset suhteet Suomen kanssa positiivisena ja EU:n pahana. Haavisto taas muistutti, että Suomi on osa EU:ta, tutkija sanoo.

Cardiffin yliopiston kansainvälisen politiikan professori ja Venäjä-asiantuntija Sergei Radtshenko viittaa Kristi Raikin huomioihin ja toteaa Lavrovin puheiden muistuttavan Neuvostoliiton linjaa, jossa EU:ta ei tunnustettu.

– Se osui tunnetusti Moskovaa omaan nilkkaan, mutta olisin yllättänyt jos Lavrov tietäisi tästä tarinasta paljoakaan. Venäjän ulkopolitiikka kärsii usein strategisesta muistinmenetyksestä, Radtshenko sanoo.

This Lavrov take is reminiscent of the position the Soviets took in not recognising the EU for much of the Cold War. It was famously self-defeating for Moscow but I'd be surprised if Lavrov knows much about this story. Russian foreign policy often suffers from strategic amnesia. https://t.co/5QnxDoHeYC

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) February 15, 2021