Tutkija rokotteista HS:lle: Isolle kansanryhmälle ehkä toimenpiteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jopa miljoona suomalaista kieltäytyisi koronarokotteesta.

Suomessa on tutkimusten mukaan noin miljoona ihmistä, jotka eivät välttämättä missään tapauksessa ottaisi koronavirusrokotetta, kertoo Helsingin Sanomat. Heillä rokotevastaisuuteen liittyy ideologista tai uskonnollista ajattelua. Tai syvää valtiovastaisuutta. HS:n mukaan rokotekannastaan epävarmoja tai selkeästi kielteisiä suomalaisia on lapsineen yhteensä noin 2–2,4 miljoonaa.

– Aika ison kansanryhmän kohdalla täytyy ehkä tehdä jotain toimenpiteitä, sanoo rokotekriittisyyttä tutkiva Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto.

– Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Se täytyy ottaa huomioon, Vuolanto jatkaa.

Ihmisiä voidaan jaotella kolmeen pääryhmään heidän suhtatumisensa mukaan. Rokotevastaiset, rokotekriittiset ja rokote-epäröivät.

Rokotevastaisuus on jyrkin asenne. Heitä on HS:n mukaan viisi prosenttia kansasta. Rokotekriittisillä taas on laajoja epäilyksiä rokotteiden turvallisuutta, sivuvaikutuksia ja viranomaisia kohtaan. Kolmannen ryhmän eli rokote-epäröivien pääkysymys liittyy siihen, ovatko ennätysnopeasti kehitetyt rokotteet varmasti turvallisia.

Jyrkän rokotevastaisiin ihmisiin valtion voi olla vaikea vaikuttaa. Sen sijaan rokotekriittisten ihmisten suhtatumiseen valistuksella ja tiedon lisääntymisellä voi olla vaikutusta.