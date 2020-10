Tutkija Ranskan iskuista: Tätä ei voi sosiaalisilla uudistuksilla korjata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Parosen mukaan käynnissä on kansallisten ja uskonnollisten identiteettien taisto.

Terrorismiasiantuntija, maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Parosen mukaan Ranskan tapahtumien yhteisenä nimittäjänä näyttäisi olevan Ranska ja maan poliittisen johdon peräänkuuluttama linja sananvapauden suhteen.

– Toki tähän implisiittiseen tulkintaan on tässä vaiheessa vaikea hakea veden pitävää todistusta. On kuitenkin huomattava, että viime päivien valtioidenkin väliseksi yltäneessä sanailussa on kyse muustakin kuin valtakuntien intresseistä, Paronen arvioi Twitter-ketjussaan.

Hänen mukaansa kyse on myös uskonnollisesta, kulttuurisesta, ja poliittisestakin identiteetistä.

– Kun konflikti menee tälle tasolle on luonnollisesti kyse sovittamattomasta vastakkainasettelun tilasta, jota ei voi sosiaalisilla uudistuksilla tai esimerkiksi pelkällä rahalla korjata.

Konfliktiin osaa ottava henkilö joutuu Parosen mukaan näin ollen valitsemaan puolensa ja ottamaan pahimmillaan väkivaltaisesti yksilönä kantaa asiansa puolesta.

– Kyse on siis perimmäisellä tavalla sodasta, ei vain väkivaltarikollisuudesta, hän toteaa.

Antti Parosen mukaan sodassa ovat niin iskujen tekijät, jotka mitä ilmeisimmin tunnustavat uskonnollista identiteettiään, kuin Ranskan valtiokin.

– Näinhän presidenttinsä julisti jo vuonna 2015 Pariisin iskujen yhteydessä, Paronen muistuttaa.

– Jihadistisen liikkeen parissa tätä ”avoimen lähteen jihadia” on korostettu isolla profiililla jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. (viit. Abu Musab al-Suri) Ranska on vastaavasti toiminut aktiivisesti jihadistien liikehdinnän vastaisesti esimerkiksi Afrikassa.

Ranskan tapainen vähintään alueellista suurvaltastatusta tavoitteleva valtio tietää Antti Parosen mukaan joutuvansa ennemmin tai myöhemmin konfliktiin jonkin vastakkaisia intressejä omaavan tahon kanssa.

Erityisen ongelmalliseksi kehityksen tekee tutkijan mukaan se, että Ranskalle tämä on vaikea tilanne juuri sisäisen turvallisuuden kannalta.

– Maassa on yksi Euroopan laajimmista jihadistista aatetta kannattavien henkilöiden populaatioista. Valitettavasti loppua uhalle ei näy.

Etelä-Ranskan Nizzassa tapahtui tänään veitsi-isku, jossa sai surmansa ainakin kolme ihmistä ja loukkaantui useita. Epäilty terroristi iski kirkossa.

Ranskan median mukaan tekijä mestasi yhden uhreista. Poliisin on kerrottu pidättäneen epäillyn. Nizzan pormestari Christian Estrosin mukaan epäilty toisteli ”Allahu Akbar” -huutoa vielä pidätyksen jälkeenkin.

