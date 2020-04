Tutkija puolustaa maskeja: voit tartuttaa kymmeniä kauppareissuilla

Suomessa THL ei näe tarpeelliseksi maskien käyttämistä arjessa.

Koronavirus leviää tehokkaasti pisaratartunnalla. Tutkija kehottaa käyttämään edes jotain suojaa suun edessä, jotta pisaratartuntaleviämistä saadaan hillittyä mahdollisimman tehokkaasti, kertoo The Guardian.

Esimerkiksi Yhdysvaltain tartuntatautikeskus (Centers for Disease Control and Prevention) on tiedottanut, että kasvosuojaa kannattaa käyttää myös joissain arkisissa tilanteissa, kuten ruokakaupoissa ja apteekeissa. Suositus johtuu siitä, että taudin on havaittu leviävän myös oireettomilta kantajilta.

– En aio käyttää leikkausmaskia, koska terveydenhuollon henkilökunta tarvitsee niitä. Mutta minulla on bandana ja kypäräpipo, joita saatan käyttää. Minulla on hyviä vaihtoehtoja, tutkija Harvey Fineberg kommentoi The Guardianille.

Fineberg johtaa asiantuntijakomiteaa, joka on juuri julkaissut asiantuntijalausunnon siitä, että koronavirus voi levitä pelkästään puhumisen tai hengityksen välityksellä. Tutkija huomauttaa, että jos käyttää edes jonkinlaista maskia kasvoilla, se voi estää jopa 90 prosenttia pisaratartunnoista.

Yksi iso haaste on kuitenkin se, että maskin käyttämisen laajat hyödyt näkyvät vasta silloin, kun suurin osa ihmisistä käyttää maskeja. A Food and Administrationin analyysin mukaan virus vähenisi puolella, jos puolet populaatiosta käyttäisi maskia. Jos maskia käyttäisi 80 prosenttia populaatiosta, virus saataisiin lähes eliminoitua.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei näe tarpeelliseksi maskien käyttämistä arjessa. THL:n linjaus on tässä Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen mukainen. WHO:n on kuitenkin kerrottu harkitsevan maskisuosituksia uudelleen. Taustalla ovat tiedot maskien vaikutuksesta taudin leviämiseen joissakin Aasian maissa.

Fakta: Oireettomat ja vähäoireiset ovat tartuttavia. Uudessa tutkimuksessa kirurginen maski poisti 100%sti koronaviruksen infektoituneiden potilaiden uloshengityksestä. Väitän, että myös (hyvin) itsetehty ja oikein käytetty maski olisi hyvä käytäntö

