Tutkija pöyristyi koronasuunnitelmasta: Onko Paula Vesala vaarallisinta?

Dosentti Pauli Rautiaisen mukaan hallitus on viemässä koronasääntöjä absurdiin suuntaan.

– Tiesitteko mikä on vaarallisinta korona-Suomessa? Se on Paula Vesala Musiikkitalon lavalla. Ellei Vesala laula oopperaa! Se on jopa vaarattomampaa kuin soitto orkesterimontussa. Nyt valtioneuvosto on kehittämässä yleisötilaisuussääntelyä vielä absurdimmaksi, Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen päivittelee Twitterissä.

Valtiosääntöasiantuntija viittaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tulevaan koronastrategiaan kaavaillusta ”riskipistemallista”.

Siinä eri yleisötapahtumia pisteytettäisiin niiden koronariskin mukaan. Lopputulosta luonnehditaan HS:ssa absurdiksi.

Esimerkin mukaan artisti Vesalan keikka Musiikkitalolla olisi ”hyvin vaarallinen” 25 pisteellä. Riskiarvio kuitenkin alenisi, jos mukaan tulisi kuoro. Jos kyseessä olisi oopperaesitys, arvioitaisiin riski mallissa hyvin pieneksi vain kahdella pisteellä.

Pauli Rautiainen lyttää kaavailut.

– Hyvää tarkoittavat hölmöt valtioneuvostossa askertelevat hybridistrategiaansa kuin kutojat, jotka kutovat vaatteettoman keisarin juhlapukua. Ei tämä riskimallien ja koronapassien rakentelu ole millään tavalla järkevää puuhaa, kun oikeisiin ongelmiin laissa ei uskalleta tarttua.

Hän luonnehtii yleisötilaisuuksia koskevien koronarajoitusten nykytilaa järjettömäksi. Niiden korjausvaikeuksien juurisyy on Rautiaisen mukaan viime vuonna omaksuttu laista irtaantunut ja sosiaali- ja terveysministeriön keksimä tapa käsittää tartuntatautilain 58. pykälän mukainen yleisötilaisuuksien kielto-oikeus avoimeksi valtakirjaksi hallitukselle ohittaa eduskunta.

Pauli Rautiaisen mukaan Muusikkojen liitto ei vaadi liikoja peräänkuuluttaessaan rajoituksilta johdonmukaisuutta, selkeyttä, yhdenvertaisuutta sekä tasapuolista kohtelua. Hänestä tilanne selkiytyisi, jos eduskunnan oikeusasiamies käsittelisi hybridistrategiaohjausta koskevat kantelut ja tuomioistuimet tehdyt valitukset.

– Yhteiskunnassa moraalipaniikki on levinnyt. Kunnat tekevät laittomia rajoituspäätöksiä. Koulujen johtokunnat asettavat lapsille lainvastaisia ehtoja rokotteiden saamiselle. Sairaanhoitopiirit asettavat lainvastaisia ehtoja tapahtumien turvallisuussuunnitelmille. Jne, Rautiainen listaa.

– Miksi ketään ei kiinnosta laittaa oikeusvaltiollisuudesta karannutta toimintaa takaisin ruotuun? Miksi epäoikeudenmukaisen yleisötilaisuusrajoitussääntelyn korjaamista lähestytään projisoimalla ennakkoluuloja pop-musiikin, klasarimusiikin ja oopperan yleisöjen eroista? Absurdia!

