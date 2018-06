Tutkija pohtii: Voisivatko Trump ja Putin tavata Suomessa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Financial Timesin mukaan maiden johtajien tapaamista ollaan siirtämässä Itävallasta ”logistisesti sopivampaan maahan”.

Financial Timesin mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen päämiehet aikovat tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin heinäkuisen Britannian vierailun jälkeen. Trump vierailee Britanniassa 13. heinäkuuta.

Aikaisemmin Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokouksen on epäilty sijoittuvan Itävaltaan, mutta venäläisen virkamiehen mukaan tapaaminen aiotaan siirtää ”maahan, joka on logistisesti sopivampi”.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu ihmetteli Twitterissä Itävallan hylkäämistä. Pesu nostaa esille mahdollisuuden huippukokouksen järjestämisestä Suomessa.

– Venäjän näkökulmasta Suomi toki lähempänä, jos kyseessä vain puhdas sijainti, Pesu tviittaa.

Financial Timesin tietojen mukaan huippukokouksesta ei kummallakaan puolella odoteta liikoja. Artikkelissa todetaan, että tapaamisen toteutuminen on kuitenkin jo voitto Putinille, sillä tämä on pyrkinyt järjestämään tapaamista Trumpin kanssa jo puolitoista vuotta.

Ottaen huomioon Yhdysvaltain ja Venäjän kylmän sodan aikaisia suhteitakin vaarallisemmaksi luonnehdittu nykysuhde, voidaan päämiesten välinen keskustelu artikkelin mukaan jo itsessään lukea onnistumiseksi.

Venäjän virkamiehet uskovat tapaamisen käsittelevän Ukrainan, Syyrian ja Pohjois-Korean tilannetta sekä asekontrollia. Tapaamisen uskotaan päättyvän johonkin hataraan ja vähäsisältöiseen lopputulemaan, jonka tavoitteena on varmistaa keskusteluyhteyden säilyminen maiden välillä.