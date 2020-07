Tutkija paljastaa: Näin Kiina pimitti virusta

Kiinaa koronaviruksen pimittämisestä syyttävä virustutkija jätti huhtikuun 28. päivänä perheensä ja ystävänsä Hongkongiin ja pakeni Yhdysvaltoihin.

Hong Kong School of Public Health -korkeakoulussa työskennellyt Li-Meng Yan kertoo Kiinan tienneen viruksesta huomattavasti väitettyä aiemmin.

– Jos olisin kertonut asian Hongkongissa, olisin kadonnut välittömästi ja joutunut tapetuksi. Tulin Yhdysvaltoihin kertomaan Covid-19:n alkuperästä, Li-Meng Yan kertoo Fox Newsin haastattelussa.

Tutkijan mukaan koronavirusta koskevaa varhaista tutkimusta peiteltiin, vaikka tiedosta olisi ollut hyötyä pandemian torjunnassa.

– 31. joulukuuta lähtien tiesimme, että SARS:in tapainen koronavirus leviää Kiinan Wuhanissa. WHO:n neuvonantaja, professori Leo Poon pyysi minua tekemään salaista selvitystä Manner-Kiinan tapahtumista, Li-Meng Yan kertoo.

Kiinan hallitus kielsi alkuvaiheessa kaikilta ulkopuolisilta tahoilta SARS-CoV-2:ta koskevat tukimukset. Yan näyttää matkapuhelimestaan viestejä Kiinalaisilta tutkijaystäviltään, jotka vahvistivat ihmisten väliset tartunnat monta viikkoa ennen WHO:n ilmoitusta.

Toisessa viestiketjussa eri sairaaloissa työskentelevät kiinalaislääkärit keskustelevat viruksesta. Erästä lääkäriä varoitetaan kyselemästä Wuhanin viruksesta, sillä aihe on ”liian arkaluonteinen”.

Tammikuun puoliväliin mennessä tartuntamäärät olivat räjähtäneet Wuhanissa, mutta potilaat eivät saaneet asianmukaista hoitoa. Edes lääkäreillä ei ollut suojavarusteita. Kiinan hallitus pimitti edelleen epidemiaa koskeneita tietoja.

– Sairaaloiden henkilökunta oli peloissaan, mutta he eivät voineet puhua, Li-Meng Yan sanoo.

Leo Poon varoitti tutkijaa julkistamasta tietoja, sillä Kiinan hallituksen suututtaminen johtaisi molempien ”katoamiseen”. Myös WHO:n referenssilaboratorion varajohtaja, professori Malik Peiris tiesi tilanteesta, mutta ei julkistanut tietoja.

– Olin pettynyt, mutta asia ei tullut minulle yllätyksenä. Tiedän, millaista korruptiota WHO:ssa ja Kiinan hallituksessa on, Li-Meng Yan sanoo.

WHO on painottanut, etteivät konsultteina ja ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat henkilöt edusta WHO:ta tai sen kantoja. Kiinan suurlähetystön tiedottaja sanoo Fox Newsille Kiinan vastanneen ”nopeasti ja tehokkaasti” Covid-19-epidemiaan ”sen alusta lähtien”.

Riskeistä huolimatta Li-Meng Yan vuoti tietojaan amerikkalaiselle bloggaajalle, joka julkisti asian 19. tammikuuta. Muutamaa tuntia myöhemmin Kiinan hallitus kolminkertaisti aiemman arvion tartunnan saaneista ja myönsi ihmisten välisen tartunnan. Wuhanin kaupunki eristettiin kolme päivää myöhemmin.

Kiina aloitti mittavan kyberoperaation virustutkijaa vastaan. Hänen mainettaan tahrattiin lukuisilla valeprofiileilla, jossa tutkijan kerrottiin kärsivän mielenterveysongelmista tai joutuneen kaapatuksi Yhdysvalloissa. Hongkongin yliopisto poisti kaikki Li-Meng Yaniin viittaavat tiedot verkkosivuiltaan.

– Olen toki huolissani perheeni ja ystävieni turvallisuudesta. Sekä heidän puolestaan, jotka ovat lähettäneet minulle tietoja, tutkija sanoo.

Hänen mukaansa virus pystytään pysäyttämään turvavälien, käsihygienian ja kasvomaskien avulla. Tutkija toivoo, ettei asiasta tehtäisi poliittista kysymystä.

– Tämä koskee meitä kaikkia riippumatta puolueesta tai maasta. Laumasuojaa on turha odottaa, sillä emme voi arvioida tätä virusta vain aiemman kokemuksen perusteella. Rokotetta tai muuta pikaratkaisua ei ole lähiaikoina saatavilla, Li-Meng Yan toteaa.

