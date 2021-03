Tutkija oikoo virhekäsityksiä koronasta

Jo kumotut käsitykset vaikuttavat yhä päättäjiin, Tuuli Lappalainen sanoo.

Arvostetussa Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja New Yorkin Genome Centerin ryhmänjohtajana työskentelevä Tuuli Lappalainen oikoo joitakin yleisiä koronavirukseen yhdistettyjä virhekäsityksiä. Lappalaisen mukaan useat varhaiset, mutta sittemmin kumotut käsitykset vaikuttavat yhä päättäjien tekoihin ja linjauksiin.

Näistä virhekäsityksistä kuuluisi päästä eroon, Lappalainen toteaa.

Virus ei esimerkiksi juurikaan leviä pintojen kautta.

– Käsihygienia korostuu kaikkialla, kouluista tartuntatautilakiin. Mutta tämä perustuu vuodentakaiseen tietoon. Olemme tienneet jo pitkään, että pintojen kautta korona ei juurikaan leviä, vaan hengitysteistä ilmaan leviävistä pisaroista ja aerosoleista, Lappalainen kirjoittaa Twitterissä.

Korona saattaa olla myös riskiryhmiin kuulumattomille vaarallinen, Lappalainen toteaa.

– ”Flatten the curve” jäi elämään usein epäsuorana oletuksena, että epidemia on kansanterveydellinen uhka vain, jos sairaalakapasiteetti ylittyy. Mutta nyt tiedämme longcovidin ison riskin myös lievän taudin sairastaneille. Matalallakin epidemialla on hinta terveydelle.

– Vuosi sitten puhuttiin, että muu väestö voi ottaa viruksen vastaan, koska se on vaarallinen vain riskiryhmille. Tästä on irtisanouduttu, mutta rivien välissä näkyy edelleen ajattelu, että kaikki on OK kun riskiryhmät on turvattu. Tauti on kuitenkin vaarallinen kaikille, Lappalainen muistuttaa.

Kevään maskiskeptisyydestä jäi pitkä jälki, Lappalainen arvelee.

– Viralliset tahot suosittelevat maskeja ja kiittelevät yritysten maskipakoista, mutta samalla asiaa jatkuvasti vesitetään vähättelyllä, varoittelulla, ja virheellisillä poikkeuksilla terveyssyistä. Kevään maskiskeptisyydestä jäi pitkä jälki.

Lisäksi päättäjien oletuksena vaikuttaa olevan, että lapset eivät levitä virusta kouluissa, Lappalainen kirjoittaa. Asia on todellisuudessa monitahoisempi, hän sanoo.

– Ongelmana pandemian kaltaisessa uudessa tilanteessa ei ole niinkään se, että usein joudutaan toimimaan vajaan tiedon varassa – se on väistämätöntä. Pahempaa on se, että kun uutta tietoa tulee, päivitys ajatusmalleissa, strategiassa ja toimissa jää tekemättä tai puolitiehen, Lappalainen kirjoittaa.

Omia oletuksia on syytä käydä kriittisesti läpi virhekäsitysten karsimiseksi, tutkija korostaa.

2/9 — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) March 14, 2021

4/9 — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) March 14, 2021

6/9 — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) March 14, 2021

8/9 — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) March 14, 2021

9/9 — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) March 14, 2021