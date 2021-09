Tutkija Nord Stream -sopimuksesta: Vladimir Putinille huonoja uutisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vastuu Ukrainan suojelemisesta on Constanze Stelzenmüllerin mukaan siirtymässä Saksan harteille.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin taannoista päätöstä olla asettamatta esteitä venäläisyhtiö Gazpromin Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen loppuun saattamiselle on kritisoitu kovin sanoin.

Kritiikki on turvallisuuspolitiikan tutkija Constanze Stelzenmüllerin mielestä perusteltua, sillä hanke heikentää Ukrainan turvallisuutta ja synnyttää uusia jakolinjoja Eurooppaan.

Vähemmälle huomiolle on hänen mukaansa jäänyt se, että hankkeesta solmittu USA:n ja Saksan välinen sopimus tekee Saksasta Ukrainan poliittisen suojelijan.

– Mitä ikinä seuraavaksi tapahtuukaan, Saksa kantaa siitä vastuun. Todistustaakka siitä, että sopimus ei vahingoita Ukrainaa eikä Keski- ja Itä-Eurooppaa, on Saksan harteilla, yhdysvaltalaisessa Brookings Institution -ajatushautomossa työskentelevä Stelzenmüller sanoo.

Tämä tarkoittaa hänen mukaansa käytännössä sitä, että jos Vladimir Putin suunnittelee uusia Ukrainan vastaisia toimia, hänen on ymmärrettävä niiden kohdistuvan myös Saksaa vastaan. Se on Putinin kannalta huono uutinen tilanteessa, jossa ukrainalaiset, valkovenäläiset ja moldovalaiset ovat kääntäneet selkänsä Venäjälle ja katsovat kohti Eurooppaa. Samaan aikaan kotimaassa Putinin henkilökohtainen suosio on vajonnut Krimin valtausta edeltäneelle tasolle.

Jotta Saksa pystyy kantamaan vastuunsa, sen – kuten myös koko muun Euroopan – on Stelzenmüllerin mukaan panostettava puolustukseen selvästi nykyistä enemmän. Se, että niin tapahtuu, on hänen mukaansa myös Yhdysvaltojen edun mukaista.

– Kun USA:n Euroopan puolustamiseksi kantamaa taakkaa kevennetään hieman, se antaa Bidenin hallinnolle lisää liikkumavaraa demokratian puolustamiseksi omassa maassaan, aiheesta Tallinnan Lennart Meri -konferenssille raportoinut Stelzenmüller toteaa.