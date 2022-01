Tutkija Nato-linjauksesta: Ruotsi valitsi polkuriippuvuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministerin haastattelu herättää keskustelua.

Ruotsissa on lauantaina herättänyt keskustelua maan puolustusministeri Peter Hultqvistin Sveriges Radiolle antama haastattelu ja etenkin ministerin Nato-linjaukset. Haastattelussa Hultqvist torjui Ruotsin Nato-option, ja vakuutti maan sosiaalidemokraattisen hallituksen pitävän kiinni sotilaallisesta liittoutumattomuudesta.

Turvallisuuspoliittiset äkkikäännökset pahentaisivat vallitsevaa kireää turvallisuustilannetta entisestään, ministeri arvioi.

Ruotsin ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Björn Fägersten luonnehtii ministerin linjausta ”kiinnostavaksi”.

– Puolustusministeri Hultqvistin mielenkiintoinen haastattelu. Huomaan, että keskeisin sotilaallista liittoutumattomuutta puoltava argumentti on linjanmuutokseen sisältyvä riski, ei nykyisen linjan hyödyt.

– Polkuriippuvuudesta on tullut strategia, Fägersten arvioi.

Polkuriippuvuudella viitataan kerran omaksuttuun toimintamalliin, josta on vaikea päästä myöhemmin eroon.

Ministerin lausunnot ja yleinen turvallisuuspoliittinen tilanne ovat kirvoittaneet kommenteja myös muilta ruotsalaispoliitikoilta.

Ruotsin sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen apupuolueisiin lukeutuvan keskustan ulkopolitiikasta vastaavan Kerstin Lundgrenin mukaan hallituksen Nato-linjaus on sen omaa käsialaa. Hän muistuttaa, että Ruotsin puolustuspoliittisia linjauksia on päivitetty muun muassa vuonna 2014.

Ruotsi on viime päivien aikana lisännyt valmiuttaan ja puolustusvoimien toimintaa strategisesti keskeisellä Gotlannin saarella. Toimet on kytketty Venäjän laivaston lisääntyneisiin liikkeisiin Itämerellä.

Oppositiopuolue Ruotsidemokraattien puolustuspoliittinen puhehenkilö ja valtiopäiväedustaja Per Söderlund kuvailee Ruotsin tilannetta nyt ”vaikeaksi”. Söderlund kehottaa ihmisiä kylmäpäisyyteen ja välttämään maan puolustusvoimien toimiin liittyvien kuvien ja päivitysten jakoa. Viholliset voivat hyödyntää sosiaalista media eripuraisuuden lietsomiseksi, hän varoittaa.

– Ruotsi on hyvin vaikeassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Puolustusvoimat ovat aktiivisia ja tekevät tarpeellisen maamme suvereenisuuden ja rajojen turvaamiseksi. Voimme luottaa siihen, että he tekevät sen minkä pystyvät ja on välttämätöntä, Söderlund kirjoittaa.

Intressant lördagsintervjuv med försvarsminister Hultqvist. Noterar att det dominerande argumentet för militär alliansfrihet är risken med att byta linje, inte vinsten med nuvarande linje. Stigbundenhet upphöjt till strategi. — Björn Fägersten (@BFagersten) January 15, 2022

Hör #Hultqvist i #lördagsintervjun om #NATOoption Han påstår att regeringens position är densamma som 90-talet. Fel. Formuleringarna är deras o inte ens samma som 90-talets. 2014 oxå flera ändringar första året. @sr_ekot @ttnyhetsbyran @MikaelHolmstr — Kerstin Lundgren (@KerstinLundgren) January 15, 2022

Sverige befinner sig i ett mycket svårt säkerhetspolitiska läge. Försvarsmakten är aktiv och gör det de ska göra för att säkra vårt lands suveränitet och värna våra gränser. Vi kan lita på att de gör vad de kan och vad som är nödvändigt. — Per Söderlund (@PerSoderlund_SD) January 15, 2022