Tutkija: Näin tautitilanne kehittyy lähikuukausina

Tartuttavuusluku pysyy todennäköisesti alhaisena.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Suomen tartuttavuusluku saadaan pidettyä lähikuukaudet alle yhden, uskoo solubiologi ja neurotieteilijä Pirta Hotulainen.

Tartuttavuusluku, eli R-luku, kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Hotulainen pohtii tautitilanteen kehitystä tutkijatohtori Janne Solanpään laatiman ennustemallin pohjalta.

Tällä hetkellä tartunnat ovat Suomessa laskussa, ja R-lukukin on alle yhden, eli 0,81. Luku on kuitenkin hienoisessa nousussa, eli tartuntojen lasku on viime aikoina hieman hidastunut, Hotulainen toteaa Twitterissä. Mikäli nykyinen kehitys kuitenkin jatkuu, ei luku nouse yli yhden seuraavan kahden kuukauden aikana. Kesälomat tuovat todennäköisesti myös mukanaan vähemmän tartuntoja.

– Rajoituksia puretaan nyt mutta ilmeisesti mm. ravintoloiden rajoituksia jatketaan. Oma arvio on että rajoitusten purku nostaa taas R:ää mutta toive on ettei se pääse yli 1:n ennen kuin lapset aloittavat lomansa. Lomien pitäisi taas vähentää tartuntoja ja R toivon mukaan laskisi, Hotulainen kirjoittaa.

– Eli yhteenvetona, tällä hetkellä näyttäisi siltä että saadaan pidettyä R seuraavat 2 kuukautta ykkösen alapuolella. Rokotukset tukee kehitystä, tutkija päättää.

