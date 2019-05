Tutkija: Näin kunniaväkivaltaa voi vähentää

Patriarkaalisissa kulttuureissa nainen aina on syyllinen, kirjoittaa Alan Salehzadeh.

Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh esittää Iltalehden blogissaan kolme keinoa kunniaväkivallan kitkemisessä.

– Ensinnäkin, kouluissa ei pidä opettaa uskonnollista aineita, joissa pyritään määrittelemään naisten (tai miesten) siveyttä. Toisekseen, kansalaisuus pitää myöntää vain niille, jotka arvostavat tasa-arvon normeja ja eivätkä toimi kotona siveyspoliisina. Kolmanneksi pitää huolehtia, että kaikki osallistuvat yhteisiksi tarkoitettuihin toimiin kuten koulun uima- tai musiikkitunnille. Uskonto tai kulttuuri ei ole pätevä syy jäädä näistä pois, hän kirjoittaa.

Salehzadeh toteaa, että vaikka kunniaväkivalta näyttäisi ikävä kyllä rantautuneen Suomeen, hän ei usko, että ongelmaa voi ratkaista pelkästään täältä käsin vaan ratkaisu vaatii kansainvälisen ulottuvuuden. Tärkeää on, että lähtömaissa lainsäädäntö ja ihmisten asenteet päivittyvät.

– Avainasemassa on naisten koulutustaso. On huomattu, että kun tytöt kouluttautuvat pitkälle, he myöhemmin äiteinä osaavat välittää pehmeitä arvoja jälkikasvulleen miehiä tehokkaammin. Esimerkiksi Iranissa, jossa naisten koulutustaso on korkea, kunniamurhia tapahtuu vähemmän kuin muualla Lähi-idässä – siitä huolimatta, että islamistit ovat vallassa. Koulutetut naiset kasvattavat miehet fiksusti, Salehzadeh sanoo.

Hän muistuttaa, että patriarkaalisessa kulttuureissa halutaan, että nainen pysyy kotona ja hoitaa lapsia – muuten hän ei ole kunnon nainen eikä vaimo.

– Jos naiset eivät alistu tiukkoihin pukeutumis- ja käyttäytymiskoodeihin, heitä solvataan, halveksutaan, pahoinpidellään, vangitaan tai jopa tapetaan. Jopa maan korkeimmat päättäjät esimerkiksi Turkin, Iranin ja Saudi-Arabian kaltaisissa maissa kehottavat virallisissa puheissaan naisia pysymään kotona, tekemään lapsia ja palvelemaan miestään.

Salehzadeh toteaa, että patriarkaalisessa kulttuureissa naisten tekemiä ”seksuaalirikoksia”, jotka eivät aina ole edes paikallisen lainsäädännön mittapuulla oikeita rikoksia, pidetään erityisen häpeällisinä.

– Siksi voi sanoa, että naista pidetään lähes aina syyllisenä. Jos nainen esimerkiksi seurustelee miehen kanssa (jos asia paljastuu ja nousee yhteisön tietoisuuteen) tai hän tulee raiskatuksi, on edelleen liian yleistä, että ”pelastaakseen perheen kunnian” nainen surmataan tai suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Hänet saatetaan myös pakottaa menemään naimisiin raiskaajansa kanssa. Hänen mieskumppaninsa tai raiskaaja jäävät usein tuomiotta.

Salehzadeh kuitenkin uskoo, että naisten asema Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa paranee, kun uskonnon vaikutus vähenee.

– Uskonnollisia johtajia ei tulisi kunnioittaa, kunnes he muuttavat kantansa naisten aseman suhteen. Esimerkiksi tällä hetkellä EU käy virallisia keskusteluja monen sovinistisesti ajattelevan uskonnollisen johtajan kanssa, hän kirjoittaa.