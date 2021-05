Tutkija MTV:lle: Tautitilanteessa nopea muutos

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus on päässyt leviämään rajoitusten purkamisen myötä.

Helsingin yliopiston evoluutiobiologi Tuomas Aivelon mukaan Suomen epidemian viimeaikainen muutos voi vaikuttaa kesän tilanteeseen.

Viimeisen viikon aikana vahvistettiin noin sata koronavirustartuntaa enemmän kuin edellisellä seurantajaksolla.

– Nyt on jo selvää, että nousua on tapahtunut. Ja tämä on aika nopea muutos, kun tähän mennessä tartunnat ovat laskeneet nopeasti, Tuomas Aivelo sanoo MTV:lle.

Tutkijan mukaan oli odotettavissa, että viruksen leviämistahtia kuvaava R-luku nousisi sulkutilan purkamisen jälkeen. Epidemiatilanteen laajempi muutos oli kuitenkin ”epämiellyttävä yllätys”.

Haasteena on, että rokotusten eteneminen ei vielä hidasta tartuntoja riittävään tahtiin. Tuoreimman ilmoituksen mukaan yli 16-vuotiaista on rokotettu tähän mennessä 41,8 prosenttia.

Nykyisellä tahdilla 70 prosentin tavoitteen saavuttaminen kestäisi vielä noin kuusi viikkoa.

Päijät-Hämeessä koulujen, päiväkotien ja baarien altistukset ovat nousseet koko epidemian korkeimmalle tasolle. (Koska ne avattiinkaan?)

27/x#altistumiset pic.twitter.com/DfOC7tZtyW — Ilkka Rauvola (@jukka235) May 10, 2021