Tutkija MTV:lle: Tämä salaliittoteoria ei katoaisi Donald Trumpin häviön myötä

Vahvasti Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin linkittyvä QAnon-salaliittoteoria ei tule katoamaan, vaikka Trump häviäisikin Yhdysvaltain presidentinvaalit, arvioi Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhönen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä MTV.

Pyrhösen mukaan on todennäköistä, että Joe Bidenin voitto voisi lyhyellä tähtäimellä jopa kasvattaa salaliittoteorian näkyvyyttä ja sen kannattajien innokkuutta ainakin Yhdysvalloissa.

– Silloinhan tämä mylly saa vaan lisää vettä itseensä, Pyrhönen arvioi.

QAnon on koronavirusepidemian myötä kasvattanut suosiotaan, sillä media on keskittynyt siihen vahvasti ympäri maailmaa. Esimerkiksi maskeja vastustamalla liike on saanut tuotua helposti esiin myös muita näkemyksiään.

Pyrhönen arvioi, että Suomessa on noin tuhat ihmistä, jotka uskovat QAnon-salaliittoteoriaan ja levittävät aktiivisesti sen materiaaleja sosiaalisessa mediassa. Salaliittoteorian mittakaava on Suomessa pienempi, koska tunnetut ihmiset eivät ole levittäneet QAnon-materiaaleja laajemmalle yleisölle.

– Onhan se selvää, että jos tällaista samantyyppistä disinformaatiota levitetään maan presidentin suulla, niin kyllä se laajentaa huomattavasti sitä joukkoa, keissä tämä disinformaatio voi resonoida, Pyrhönen tiivistää.

Pyrhönen uskoo salaliittoteoreetikkojen siirtyvän Suomessa QAnonista uuden brändin alle, mikäli Trump häviää vaalit. QAnonin suosion hiipumiseen on jo nyt vaikuttanut Facebookin ja muiden someyhtiöiden tiukka linja salaliittoteorioita kohtaan. Itse salaliittoteoreettisen maailmankatsomuksen Pyrhönen ei kuitenkaan usko katoavan.

Alun perin vuonna 2017 4chan-kuvalaudalla esiin noussut QAnon on salaliittoteoriana melko uusi. Sen mukaan Yhdysvaltain hallinnon sisällä toimii salaperäinen agentti Q, joka taistelee valtaeliittiä vastaan muun muassa vuotamalla tietoja kuvalaudoille. Trump taistelee teorian mukaan hyvän puolella pahaa vastaan.