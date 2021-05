Tutkija LM:lle: Vihreät SDP:n ja vasemmistoliiton puristuksessa

Vihreiden gallup-kannatus on valahtanut kauas ennätyslukemista.

Vihreiden kannatuksen alamäkeä selittää Lännen Medialle Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäen mukaan pari päällekkäistä asiaa. Korona-epidemia on korostanut pääministeripuoluetta ja pääministeriä tilanteen hoitajana. Toisaalta sosiaali- ja terveysministeriö on toinen, joka on ollut hyvin voimakkaasti esillä.

– Korona-tilanne on muuttanut julkisuuden dynamiikkaa niin, että muiden puolueiden on ollut vaikeampi olla esillä ja saada tästä tilanteesta minkäänlaista nostetta, Kerimäki sanoo.

Vihreät kärsii Karimäen mukaan hankalasta tilanteesta nykyhallituksessa, vaikka koronaa ei olisikaan.

– Puolue on osallisena sellaisessa hallituksessa, jossa erityisesti SDP ja vasemmistoliitto suhtautuvat samalla tavoin vihreiden kanssa esimerkiksi koulutus- ja ympäristökysymyksiin. Puolueet muodostavat joukon, jolla on näissä kysymyksissä varsin yhteneväinen ajatusmaailma.

Karimäki sanoo, että tässä hallituksessa vihreillä on niin sanottu tuhannen taalan paikka viedä eteenpäin omaa agendaansa. Se näkyi jo hallitusohjelmassa, jossa ympäristöasiat olivat aivan poikkeuksellisella tavalla esillä.

– Tämä on positiivinen puoli hallituskoalition rakenteesta ja siitä, kuinka yhtenäisiä näkemyksiä vihreille tärkeistä asioista hallituksella on. Kääntöpuoli on se, että puolue väistämättä menettää asianomistajan rooliaan, kun hallituksessa on selkeästi myös muita puolueita, jotka ajavat samoja asioita ja joille samat asiat ovat tärkeitä.

Karimäen mukaan vihreiden kannattajakunta on ainakin joltakin osin aika vaativaa, kun puolue menee hallitukseen.

– Kun keskustan kanssa joudutaan käymään turve ja muita kiistelyjä, voi olla, että vihreiden peruskannattajakunnassa on sellaisia, jotka kokevat, että asiat eivät etene riittävällä tavalla.

– Vihreitä äänestäneistä selkeä osa asemoi itsensä vasemmistoon. Kuitenkin on myös niitä, jotka löytäisivät helpommin yhteistyön kokoomuksen kanssa. Kun hallitus on aika leimallisesti vasemmistolainen, niin tämä voi näkyä. Talouspoliittisesti eri lailla ajattelevat kannattajat ovat siirtyneet pois tai jättäneet kokonaan ilmoittamatta kantansa, Kerimäki arvioi.