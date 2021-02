”Jos pidettäisiin suljettu äänestys, Donald Trump saisi tuomion”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkjjan mukaan juuri nyt kukaan ei tiedä, kuka johtaa republikaaneja.

Yhdysvaltalainen politiikan tutkija Elaine Kamarck Brookings-instituutista ennustaa, että aniharva republikaanisenaattori äänestää Donald Trumpin syyllisyyden puolesta. Kamarckin mukaan senaattorit pelkäävät, että Trumpin kannattajat hylkäävät heidät.

– Jos pidettäisiin suljettu äänestys, Trump saisi tuomion. Se on varmaa, Kamarck sanoo ABC-kanavalla.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on joutunut kahdesti syytteeseen virkarikoksesta. Vuosi ja kolme päivää sitten republikaanienemmistöinen senaatti vapautti hänet syytteistä. Vain yksi republikaani äänesti tuomion puolesta. Huomenna tiistaina alkaa toinen virkarikosoikeudenkäynti, noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun Trumpin kausi on päättynyt.

Senaatin voimatasapaino on kääntynyt demokraattien eduksi, mutta tuomio näyttää epätodennäköiseltä. Siihen vaadittaisiin senaatin kahden kolmasosan enemmistö, mutta paikat jakautuvat 50–50. Republikaanisenaattoreista 45 katsoo, että koko oikeudenkäynti on perustuslain vastainen, joten he tuskin äänestävät tuomionkaan puolesta.

Kamarck sanoo, että ainoa jännitysmomentti onkin, kuinka moni republikaani lopulta äänestää tuomion puolesta.

Republikaanipuolue hajosi Trumpin presidenttikaudella, Kamarck sanoo. Nyt moni jäsen pelaa aikaa ja katsoo, palaako puolue takaisin konservatiiviselle linjalleen vai jatkuuko Trumpin kannattajien voittokulku.

– Trumpilla on mahdollisia tulevaisuuden polkuja enemmän kuin koskaan. Ne ulottuvat vankilasta puolueen johtajaksi ja presidenttiehdokkaaksi vuonna 2024, Kamarck pohtii.

Kun Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen tammikuun alussa, hänen vankimmatkin tukijansa kongressissa arvostelivat häntä kapinaan yllyttämisestä. Senaattori Lindsay Graham, joka siihen saakka oli ollut mitä vankin Trumpin kannattaja, sanoi, että hän vetää tukensa Trumpilta, koska ”jossain kulkee raja”.

Grahamin matka pois Trumpin luota kesti kuitenkin vain päiviä. Nyt hän on palannut vanhalle linjalleen ja sanoo, että puolue tarvitsee Trumpia ja Trump puoluetta.

Kamarckin mukaan republikaanit ovat ”jäätyneet”. Moni haluaisi irtaantua Trumpista, muttei uskalla tehdä sitä, koska pelkää menettävänsä paikkansa kongressissa.

– Juuri nyt kukaan ei tiedä, kuka johtaa republikaaneja. Kukaan ei tiedä, Kamarck sanoo.