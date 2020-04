Tutkija IS:lle: Venäjällä käynnissä hanke Suomea vastaan

Dosentin mukaan kansanmurhasyytösten tarkoitus on asettaa epämiellyttävään valoon.

Helsingin yliopiston dosentti Antti Kujala arvioi Ilta-Sanomille Venäjän aloittaneen jonkinlaisen vastahankkeen Suomea kohtaan. Venäjän tutkintakomitea nosti tällä viikolla rikossyytteen suomalaisten harjoittamasta kansanmurhasta. Syytteissä suomalaisten kerrotaan muun muassa jatkosodan aikana tappaneen ihmisiä kaasukammioissa ja haudanneen elävältä.

Antti Kujalan mukaan ”väitteissä ei ole totuuden häivääkään”.

– Tämä on ihan poliittinen juttu, jonka tavoitteena on asettaa Suomi epämiellyttävään valoon. Esimerkiksi suomalaisten tutkijoiden olisi turha mennä tähän mukaan ja pyytää todisteita nähtäväksi, kun johtopäätökset on näköjään tehty jo ennalta, Kujala arvioi IS:lle.

– Venäläinen ajattelu menee todennäköisesti niin, että he eivät usko, että halu Stalin-selvitykseen lähti Suomessa yksityiseltä taholta. He kuvittelevat, että se on Suomen valtion aloittama hanke Venäjää vastaan ja nyt he haluavat tehdä jonkin vastahankkeen Suomea kohtaan.

Syyteen asettanut rikostutkintaviranomainen toimii presidentti Vladimir Putinin alaisuudessa. Antti Kujala arvioi, että ”Putin käyttää hyväkseen liioiteltua viholliskuvaa lännestä pysyäkseen vallassa, se on häneltä aivan tietoista politiikkaa”.

– Mutta ihmettelen silti suuresti, mihin Venäjä tällä kaikella pyrkii.

Suomi ei ole koskaan käyttänyt kaasukammioita eikä myöskään väitettyjä elävältä hautaamisia ole sotahistorioitsijoiden tietoon tullut.