Tutkija IS:lle: Naudanlihan poistoa perusteltu väärin

Tutkijan mukaan suuri osa Suomen lehmistä on ympäristöystävällisessä nurmiruokinnassa.

Luonnonvarakeskus Luken tutkija Perttu Virkajärvi kertoo Ilta-Sanomille, että helsinkiläinen opiskelijaravintola Unicafe on käyttänyt naudanlihan poiston perustelemisessa virheellisiä lukuja.

Unicafe on perustellut naudanlihan kovia päästöjä sillä, että Suomessa vain 5 prosenttia nautakarjasta on nurmiruokittua ja täten ympäristöystävällistä. Perttu Virkajärven mukaan kyseessä on virheellinen tieto, sillä määrä on todellisuudessa noin puolet.

– Ehkä hän viittaa luonnonlaitumella olevien nautojen määrään. Mutta siinä ei ole kyse ilmastoperusteesta vaan biodiversiteetistä, Virkajärvi sanoo IS:lle.

– Kotimainen nauta syö nurmirehuja pyöreästi noin puolet energiantarpeesta ja lisärehuistakin osa on muun tuotannon sivutuotteita. Sika ja siipikarja käyttävät lähinnä suoraan ihmiselle kelpaavia rehuja.

Unicafen liiketoiminnanjohtaja Leena Pihlajamäen mukaan nurmiruokittujen luku vaihtelee sen mukaan, mitkä naudat lasketaan nurmiruokituiksi. Hänen mukaansa noin neljä prosenttia tavallisen naudan ravinnosta muodostuu nurmesta ja loppu tulee perusrehusta.

– Nurmet ja nurmirehut ovat sama asia. Olen nähnyt viime aikoina vähän jänniä tulkintoja nurmesta. Jossain oli että vain pysyvät nurmet olisivat nurmia, mutta näin se ei ole. Nurmikasvit ovat nurmia. On varmaankin ajateltu, että vain laitumella on nurmea, Virkajärvi sanoo.

– Mutta nurmiahan kootaan nykyisin säilörehuksi, jota joku voi kutsua ”perusrehuksi”, vaikka se on täsmällisesti nurmea, jos se on tehty nurmikasveista. Tästä sekaannus on luultavasti aiheutunut.

Luken Virkajärven mukaan Unicafen käyttämää arviota ilmastopäästöistä voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena.

