Tutkija IL:lle: Viruksen toisessa aallossa matalampi kuolleisuus

Tutkijatohtorin mukaan matkailun lisääntyessä saatetaan päätyä maaliskuun tilanteeseen.

Koronaviruspandemiaan liittyen on puhuttu paljon sen mahdollisesti syksyllä tulevasta toisesta aallosta. Iltalehden haastattelema Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan virukseen on kuitenkin nyt varauduttu paremmin. Jos toinen aalto tulee, on tartunnan saaneita vähemmän ja virus tunnetaan hoidon näkökulmasta paremmin, jolloin myös taudista selviämiselle on parempi ennuste.

– Todennäköisyys kuolla virukseen on nyt pienempi, Aivelo sanoo.

Aallon alkupisteenä voivat toimia joko kotimaiset tai ulkomailta tulleet tartunnat.

– Kun matkailu maiden välillä lisääntyy, niin on olemassa se riski, että päädytään siihen tilanteeseen, missä oltiin maaliskuussa, Aivelo sanoo.

Todennäköisin toisen aallon syntyminen on maissa, joissa tartuntoja on paljon. Hän käyttää esimerkkinä Ruotsia, mutta näkee maan toiminnassa myös toivoa.

– Ruotsi on kuitenkin siinä mielessä lohdullinen esimerkki, että aika kevyilläkin rajoituksilla pystytään viruksen leviämistä rajoittamaan.

Pandemiaan saattaa liittyä myös kolmas aalto. Siinä suurimpana riskinä hänestä saattaa olla poliitikkojen toiminta.

– Miten mahdollinen kolmas aalto hoidetaan poliittisesti? Haluavatko poliitikot laittaa enää isoja rajoituksia kolmannella kerralla? Se on ehkä suurin riski tässä, Aivelo sanoo.