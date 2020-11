Tutkija ihmettelee gallupeja – ”Jotain on vialla”

Yhdysvaltain presidentinvaalien tilanne on ääntenlaskennan edetessä osoittautunut paljon tasaisemmaksi kuin mielipidemittaukset ja median arviot ennakoivat.

Gallupien perusteella demokraattiehdokas Joe Bidenin voittoa pidettiin jos ei varmana, vähintäänkin merkittävästi todennäköisempänä kuin istuvan presidentin, republikaanien Donald Trumpin valintaa toiselle kaudelle.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola huomauttaa Twitterissä, että mikäli Trump voittaa, on vaalien suurin häviäjä mielipidetiedustelut tiedon lähteenä.

– Kysymys on todennäköisyyden arvioimisesta, mutta silti jotain on vialla kyvyssä ennakoida, Aaltola toteaa.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti aamulla huomiota mielipidetiedusteluihin. Presidentti huomautti MTV:lle, ettei ennakkoon nähty yhtäkään ennustetta, jonka perusteella Donald Trumpilla olisi ollut edes jonkinasteista selvää mahdollisuutta voittoon.

– Nyt siellä joutuvat tutkimuslaitokset taas kerran miettimään, miten tämä näin pahasti pieleen meni, Niinistö sanoi.

Täysin pieleen tulosta ennustaneet gallupit olivat tapetilla jo vuoden 2016 vaaleissa. Tällä kertaa mielipidemittausten kerrottiin olevan edellisiä vaaleja tarkempia, koska aiempia virheitä metodeissa oli väitetysti kyetty korjaamaan.

Jos Trump pääsee toiselle kaudelle suuri häviäjä on mielipidetiedustelut tiedon lähteenä. Kysymys on todennäköisyyden arvioimisesta, mutta silti jotain on vialla kyvyssä ennakoida.

— Mika Aaltola (@MikaAaltola) November 4, 2020