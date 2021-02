Tutkija huolestui päättäjien koronariidasta: Lähitulevaisuus jännittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo toivoo konfliktin ratkeavan nopeasti.

Koronatoimia johtavilta ja ohjaavilta tahoilta on tullut viime päivinä ristiriitaisia signaaleja. Tämä huolestuttaa tutkijoita.

– Lähitulevaisuus jännittää: THL otti vahvan asennon pääkaupunkiseudun epidemian torjuntaan ja laittoi arvovaltansa peliin, koronaepidemia kommentoijana tunnetuksi tullut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelo sanoo Twitterissä.

– Ravintola-ala jo totesi, ettei tarvitse välittää, ja koronakoordinaatioryhmäkin kevensi rajoituksia. Toivotaan nopeaa konfliktin ratkeamista, hän jatkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tämän viikon esityksen pubien, baarien ja yökerhojen sulkemisesta ja suosituksen hiihtolomamatkojen välttämisestä on kerrottu tulleen yllätyksenä poliittisille päättäjille. Yle uutisoi tänään, että THL on saanut nuhteet asiasta hermostuneelta pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta.

Poukkoilu sai keuhkolääkärin ja Helsingin yliopiston professorin Marjukka Myllärniemen toteamaan eilen, ettei ”tätä projektia johda nyt kukaan”, ja kysymään tasavallan presidentti Sauli Niinistön keväällä esittämän koronanyrkin perään.

Toinen keskustelua herättänyt ristriita päättäjien ja terveydenhoidon ammattilaisten välillä on vellonut pääkaupunkiseudulla. Samalla kun THL ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ovat varoittaneet entistä pahemmaksi käyvästä epidemiasta ja soittaneet hälytyskelloja alueella hallitsevaksi käyvästä muuntoviruksesta, on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä keventänyt rajoituksia sallimalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja palauttamalla toisen asteen lähiopetukseen. Päätöstä on perusteltu etäopetuksen haitoilla.

Lähitulevaisuus jännittää: THL otti vahvan asennon pääkaupunkiseudun epidemian torjuntaan ja laittoi arvovaltansa peliin. Ravintola-ala jo totesi, ettei tarvitse välittää, ja koronakoordinaatioryhmäkin kevensi rajoituksia. Toivotaan nopeaa konfliktin ratkeamista. — Tuomas Aivelo (@aivelo) February 18, 2021