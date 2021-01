Tutkija HS:lle: Vladimir Putinin puheet kuin neuvostoajan valheet

Venäjän mielenosoituksissa on kyse valtionhallinnon vastustamisesta.

Presidentti Vladimir Putinin hallinto on tiukassa paikassa Venäjällä viime viikonloppuna pidettyjen valtionhallintoa vastustavien mielenosoitusten vuoksi, arvioi apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.

Onko Putinin hallinto ollut näin tiukassa paikassa aikaisemmin?

– Kyllä vähän vaikuttaisi, että aika tiukka paikka on, Pynnöniemi sanoo Helsingin Sanomille.

Pynnöniemi on Venäjän turvallisuus- ja ulkopolitiikan tutkija. Hän hoitaa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria, joka on jaettu Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja Maanpuolustuskorkeakoulun välille. Maanpuolustuskorkeakoulussa Pynnöniemi toimii Venäjä-tutkimusryhmässä, joka tutkii Venäjän asevoimia ja sotilaspolitiikkaa.

Hänestä Venäjän hallinnon ajautumiseen ahtaalle viittaa myös se, että Putin on joutunut selittelemään julkisesti vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tukijoiden internetissä julkaisemaa videota Mustanmeren rannikolla olevasta Putinin palatsista. Putin väittää, ettei kyse ole hänen omistuksessaan olevasta rakennuksesta.

Pynnöniemi kertoo, että Putinin puheet tuovat mieleen amerikkalaisen kylmän sodan ajan diplomaatin ja tutkijan George Kennanin analyysin neuvostoajan valehtelusta.

Kennanin mukaan Neuvostoliiton johtajat turvautuivat politiikassaan niin paljon valheisiin, että he alkoivat osin jopa itse uskoa siihen. Tämä vaikeutti neuvostoliittolaisten sanomisten puntarointia, koska oli vaikea arvioida, luulivatko he puhuvansa totta vai oliko taustalla tietoinen vääristely.

– Kun on kyse tällaisesta autoritaarisesta regiimistä, joka käyttää valheita osana sen strategista kommunikaatiota, silloin on vaikea välillä päätellä, milloin on kyse tarkoituksenmukaisesta valehtelusta ja milloin siitä, että puhuja on niin sisäistänyt valheellisen tarinan, että itse uskoo siihen ja toimii sen mukaisesti, Pynnöniemi sanoo.

Hän muistuttaa, että sillä on väliä, käytetäänkö valhetta taktisesti jonkin operaation osana vai osana tiettyä maailmankuvaa.

– Tätä soveltaen: kun Putin on lausunut, ettei hän omista sitä linnaa, hän ei koe valehtelevansa, koska asia on toteutettu niin, ettei hän todellakaan omista siitä mitään. Ei se silti tarkoita, etteikö kyseessä olisi Putinin linna.